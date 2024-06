Los casos de covid en España suben un 30% en una semana y se cuadruplican en un mes

Lorenzo Armenteros, medico de familia en un centro de salud gallego, lleva semanas atendiendo a pacientes con fiebre, dolores musculares, fatiga, tos y dificultades respiratorias. Algunos entran en la consulta con el autotest hecho de casa y ya le advierten al doctor que han dado positivo en covid. Otros lo certifican en cuanto salen de la cita médica. Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), confirmaba este viernes el repunte general de los contagios por SARS-CoV-2.

De hecho, en apenas un mes la incidencia de covid en España se ha multiplicado por cuatro, de 26 casos por cien mil habitantes registrados en la semana del 6 al 12 de mayo se ha pasado a 108 en la semana del 3 al 9 de junio, la última analizada por el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III.

Con relación a la semana anterior, la incidencia también ha dado un salto importante, con un incremento del 27% (de 85 casos por cien mil habitantes a 108), que se acumula al incremento del 30% de la semana inmediatamente anterior.

Ante esta tesitura, el Ministerio de Sanidad ha colgado en su cuenta de X un mensaje dirigido a los ciudadanos en el que señala que "probablemente hayas observado en tu entorno contagios recientes de covid" y en el que aprovecha para pedir que, aunque la mayoría de los casos sean leves, se sigan las recomendaciones habituales (uso de mascarilla si se tienen síntomas, evitar aglomeraciones, lavado de manos...) para frenar la propagación del virus y, sobre todo, proteger a las personas más vulnerables.

El ascenso de infecciones no se está traduciendo en un número masivo de ingresos hospitalarios, que, no obstante, no dejan de escalar semana a semana. El informe del Carlos III estima una tasa de hospitalización por covid de 4,2 casos por cien mil habitantes para la semana del 3 al 9 de junio, un 15% más que la semana anterior (3,7 casos). La cifra es baja, pero multiplica por tres la tasa de hace un mes (1,36) y por cinco la de la primera semana de mayo, cuando rondaba el 0,85%.

En términos de gravedad, los hospitalizados por covid presentan un 30,2% de neumonía, mientras que un 4,1% entra en la UCI y un 8,4% acaba falleciendo.

La variante del virus identificada en mayor proporción tanto en los casos atendidos en atención primaria como en los hospitales es la BA.2.86, conocida como pirola, una subvariante de ómicron, el linaje que ha encabezado la mayoría de los nuevos contagios desde su aparición en diciembre de 2021.

No vacunados

Con todo, Armenteros cree que el repunte es algo episódico y no resulta alarmante. "Partíamos de cifras muy bajas y por tanto es fácil duplicarlas". "Está claro que se iban a producir pequeños picos epidémicos ocasionales ya que esta enfermedad, a diferencia de la gripe, no tiene un perfil estacional y puede aparecer en verano"; explica.

Armenteros relaciona el incremento de los hospitalizados por covid con que muchas personas de riesgo no se vacunaron en la campaña del pasado otoño, cuando se administró la doble inyección contra la gripe y el covid. "Hay cansancio vacunal, pero el virus sigue circulando y si no te refuerzas con vacunas puedes perder poco a poco la inmunidad que da un plus de protección".

En una línea similar, Ángela Domínguez, coordinadora del Grupo de Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), sostiene que aunque los incrementos son importantes "partíamos de niveles muy bajitos", pero ante el crecimiento de casos tanto en Atención Primaria como en hospitales, ve "especialmente importante" vigilar a las personas de edad avanzada y con otras enfermedades (comorbilidad), que tienen mayor riesgo de presentar cuadros graves. La epidemióloga les animó a vacunarse, si no lo han hecho ya, porque pese a los cambios en la cepa del otoño pasado, "la vacuna confiere cierta protección". Y pidió no bajar la guardia con medidas como protegerse en las aglomeraciones estivales, el uso de la mascarilla cuando se tienen síntomas "por solidaridad" y la higiene frecuente de manos.

Más muertes de las previstas

El análisis del Sivira incluye las estimaciones del modelo MoMo (un sistema de monitorización de la mortalidad diaria), que ha observado un aumento del número de fallecimientos sobre los estimados. En la última semana analizada se observaron 8.415 muertes en España, mientras que se esperaban 7.909 (506 más de las previstas), lo que los expertos atribuyen al aumento de los casos de covid. "No hemos tenido olas de calor ni afectaciones por estrés térmico ni otros hechos epidemiológicos que lo justifiquen, así que parece lógico que buena parte del incremento de la mortalidad sea consecuencia del covid", señala Lorenzo Armenteros, que advierte de la posible llegada a España de flirt, una mutación que ya está generando el 30% de los casos de covid en Estados Unidos.