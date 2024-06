Anécdotas del 9-J: La 'drag queen' presidenta de mesa y otras curiosidades

Como en toda jornada electoral que se precie, y a la espera de los resultados, el día ha estado salpicado de algunas anécdotas. Una de las más curiosas tiene como protagonista a la 'drag queen' Pitita, quien ha presidido una mesa electoral en los comicios europeos de este domingo en Barcelona en el colegio electoral de la UB, en la plaza Universitat. Y ha acudido ya preparada para su actuación por la noche en la Sala Apolo. "Sí amigas, soy presidenta de la mesa electoral, y después tengo Churros; por eso he tenido que venir montada. Yo era suplente, pero el destino ha querido que pase aquí el día cumpliendo mis obligaciones como ciudadana", ha escrito en una publicación en X recogida por Europa Press, en la que adjunta la noticia publicada por 'VilaWeb' a primera hora en que salía ya sentada en la mesa electoral. En su cuenta de Instagram, ha ironizado y ha animado a sus fans a visitarla en el colegio electoral porque estará, textualmente, todo el día de 'Meet and Greet' gratis: "No os preocupéis, cariños, llegaré a 'Churros'; tarde, pero llegaré."

La "drag queen" Pitita, lista para su actuación de esta noche, preside una mesa en el colegio electoral montado en la Universidad de Barcelona, durante los comicios europeos este domingo, cuando más de 38 millones de españoles están convocados para elegir a los 61 eurodiputados que representarán a España en el Parlamento Europeo. Quique García/Efe

A votar vestidos de novios

En el colegio electoral situado en el IES Al-Mudeyne, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), han llegado a las 8,45 se ha presentado para ejercer su derecho al voto una pareja de recién casados que llegaban directamente de la celebración de su enlace, ella vestida de novia, al igual que él, cubiertos de purpurina y acompañados de varios invitados. Han tenido que esperar un cuarto de hora hasta la constitución de las mesas y la apertura del colegio electoral para poder votar.