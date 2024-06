Feijóo pide votar "masivamente" contra Sánchez y "el peor Gobierno de la democracia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado campaña este viernes en Valencia llamando a votar "masivamente" el 9 de junio contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y "el peor Gobierno de la democracia". Según ha subrayado, el "afán" del PSOE y el presidente del Gobierno estos días solo consiste en "tapar la corrupción" dado que están "llenos de casos de corrupción" y "cada día aparece uno nuevo".

"Si no queréis que gane la corrupción, votad al PP. Si no queréis que Sánchez se refuerce para seguir haciendo de las suyas, votad al PP", ha pedido Feijóo en un mitin en el auditorio Parque de Cabecera de Valencia junto a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

El PP, que confía en ganar las elecciones el domingo y desbancar al PSOE como primera fuerza política (logró 12 escaños frente a los 20 del PSOE, sumando uno más tras el Brexit), ha centrado la última semana de campaña en atacar a Sánchez y al Gobierno con la investigación judicial a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y el llamado 'caso Koldo' sobre la compra de mascarillas en pandemia.

"Si no queréis que gane la corrupción, votad al PP."



Pese a que hace unos meses pronosticaban un resultado más holgado, en las últimas dos semanas han rebajado las expectativas, dado que, según fuentes 'populares', el PSOE de Sánchez está pescando votos en partidos situados más a la izquierda, como Podemos y Sumar, pero también entre electores nacionalistas.

LE AFEA QUE "PASEE" A SU ESPOSA

El presidente del PP ha asegurado que la corrupción les "avergüenza" como españoles y ha criticado que Sánchez se "mofe de los españoles" y "pasee por los mítines" a una persona que está "siendo investigada por la justicia para reírse de todos", en alusión a su aparición con Begoña Gómez en un acto electoral del PSOE en Benalmádena.

"Nunca nadie nos ha tratado como personas que no sabemos leer y escribir. No saben ellos que en España hay mucha vida inteligente y que distinguen perfectamente lo que es un impostor de lo que es una persona honesta", ha manifestado, para llamar a los ciudadanos a "responder" en las urnas ante este comportamiento de Sánchez.

"Están llenos de casos de corrupción y cada día aparece uno nuevo"



Feijóo ha destacado que todos las actuaciones del Gobierno en las últimas semanas solo obedecen a su "afán por tapar las sospechas de corrupción". "Sospechas que van más allá de un caso de corrupción. Es que estamos llenos de casos de corrupción. Si cada día aparece uno nuevo", ha exclamado, citando el llamado caso del "tito Berni".

"NO LE ESTÁ SALIENDO BIEN, YA NO CUELA"

Ante un auditorio entregado, Feijóo ha advertido de que Europa "no va a tolerar la corrupción del Gobierno". "Y vamos a demostrar en las urnas que los españoles tampoco vamos a tolerar la corrupción del Gobierno", ha subrayado.

Tras asegurar que hay más motivos para ir a votar, ha indicado que el PP está más unido y movilizado que nunca. "Han intentado agotarnos yendo de sobreactuación en sobreactuación, de insulto a insulto; han intentado cansar a los españoles a base de escándalo en escándalo", ha dicho, para recalcar que "no lo han conseguido" y van a "ir masivamente a votar".

Es más, ha afirmado que con "cada nuevo melodrama que monte le van a seguir cada vez menos españoles" porque "ya no cuela", dado que "lleva engañando tanto tiempo que no se puede engañar a todos todo el tiempo". "A Pedro Sánchez no le está saliendo bien, ya no cuela", ha exclamado.

"A Pedro Sánchez no le está saliendo bien, ya no cuela"



"EL PEOR GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA"

El jefe de la oposición también ha acusado a Sánchez de querer construir "muros" y apostar por la "división" y la "polarización" cuando, según ha dicho, los españoles quieren puentes, diálogo y la concordia. "Si quieres construir un muro, no puedes presidir España. En España somos especialistas en hacer puentes, no muros", ha aseverado.

Feijóo ha animado a ir a votar para empezar a abrir una nueva etapa porque desde hace siete meses están "sufriendo el peor Gobierno de la democracia española". "No es una exageración, lo estudiaremos en los libros de historia", ha proclamado, cosechando un aplauso de los asistentes.

El líder del PP ha invitado a los ciudadanos a votar el domingo, recalcando que es precisamente ahora el momento para "recuperar la igualdad que subastaron por siete votos". "La libertad, la unión y el Estado de derecho que están pisoteando para conseguir la impunidad de todas sus corruptelas", ha apostillado.

LA AMNISTÍA Y UN "ESPECTÁCULO PERONISTA"

En su discurso, Feijóo ha ironizado haciendo balance de los siete meses de Gobierno de Pedro Sánchez. "Una sola Ley, la amnistía. Dos cartas lacrimógenas llenas de mentiras y un espectáculo peronista de una democracia europea", ha aseverado.

En este punto, ha acusado al Gobierno de no ocuparse de los problemas de los ciudadanos y que su única preocupación sea la corrupción. "Amnistiar la de sus socios y tapar la suya", ha dicho, para añadir que no van a "permitir que España se parezca a un país bananero" porque son "la nación más antigua de Europa".

Tras alertar de que el PSOE busca la división del voto de centroderecha, ha apelado de nuevo a concentrar el voto en el Partido Popular en los comicios del domingo, ya que, a su entender, es la única garantía de cambio. "Si no quieres que Sánchez se refuerce para seguir haciendo de las suyas, vota al PP", ha resaltado, para avisar que "nunca" les van a "tumbar" porque "son el primer partido de España".