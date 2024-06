Feijóo cree que "el proyecto Pedro Sánchez se desmorona" por las "sospechas de corrupción"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes en Barcelona que "el proyecto Pedro Sánchez se está desmoronando" por las "sospechas de corrupción" que afectan a los socialistas.

El Turó Park de Barcelona ha acogido este viernes un acto electoral del PP en el último día de la campaña de las elecciones europeas del próximo domingo, con Feijóo, la cabeza de lista de los populares al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; el presidente del PPC, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, y el líder popular en Barcelona, Daniel Sirera.

Para Feijóo, "el proyecto Pedro Sánchez se está desmoronando", al liderar el "Gobierno con más sospechas de corrupción de toda la UE". "Lo llevan todo a la derecha o a la izquierda, cuando esto es una cuestión de honestidad, no es una cuestión ideológica. Si usted ha metido la mano en la caja, no me diga usted de izquierda o derecha, hablemos de honestidad. Y si usted la ha metido, se tiene que ir", ha afirmado.

En su opinión, el Gobierno está "paralizado por la corrupción", pero "se victimiza" y, en lugar de "avergonzarse" por los casos abiertos, "presume de la presunta corrupción que les afecta".

Feijóo ha acusado los socialistas incluso de "hacer apología de la corrupción" al aplaudir en sus mítines a "condenados en casos de corrupción como los ERE".

El líder del PP ha cargado especialmente contra Sánchez, a quien ha definido como "un presidente dimitido al que solo le queda el cargo y el ego para aferrarse a él". "Un presidente, si es llamado por un tribunal, se pone delante del tribunal para dar cuentas, y nos da igual el número de apellidos que tenga una persona. Ante la justicia, todos somos iguales", ha dicho.

Feijóo ha apostado por "abrir una nueva época política" en España, un camino hacia el cambio que a su juicio debe iniciarse "cuanto antes", ya este domingo en las elecciones al Parlamento Europeo, aunque "no se culminará hasta las elecciones generales".

Para propinar un revés electoral a Sánchez, ha pedido aglutinar el voto en la candidatura que lidera Montserrat: "Cualquier voto que no sea al PP servirá de maquillaje del resultado del PSOE, no caigamos en la trampa de dividir", ha advertido.

Feijóo ha acusado a Sánchez de impulsar una "campaña de polarización" con la que busca "dividir a España": "No caigamos en la trampa de enfrentarnos los unos con los otros, ese es el combustible del Gobierno", ha insistido.