Peinado, el juez que ha sacudido la vida política española

A las puertas de cumplir 70 años, con la jubilación forzosa en el horizonte de otoño de 2026, un juez de trincheras, Juan Carlos Peinado, se ha convertido en el nombre del momento porque su investigación penal a Begoña Gómez ha cortocircuitado la vida política española. Los 50 días transcurridos desde que dio curso a la denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias -un escrito basado en artículos periodísticos sobre las actividades profesionales de la esposa del presidente Pedro Sánchez, pese a las reservas que tiene el Tribunal Supremo para admitir este tipo de acciones judiciales- han puesto el foco en cada movimiento que ha realizado el magistrado madrileño.

Pocas veces, por no decir nunca, una simple apertura de diligencias para corroborar la denominada 'notitia criminis' contenida en la denuncia ha provocado tal terremoto en la ya de por sí judicializada política nacional. Pero el hecho de que se trate de la primera investigación abierta a la mujer de un jefe del Gobierno, y el hecho de que éste haya reaccionado con dos "cartas a la ciudadanía" (24 de abril, cuando se conoce la apertura de diligencias, y 4 de junio) en respuesta a cada paso firme del juez, justificaría esta sobreexposición de Peinado.

Pero, ¿quién es el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid? Cuenta un abogado que acude regularmente a la sede judicial de Plaza Castilla que una vez se encontró en el pasillo de calabozos con Peinado. Estaba a la espera de ver a un cliente y el magistrado le dijo que no podía hablar con sus "alumnos", en referencia a los arrestados. Y el letrado, sorprendido, le respondió: "¿Pero no son detenidos?", a lo que Peinado reiteró: "No, son mis alumnos".

Ni corto ni perezoso, el abogado no se amilanó y le soltó: "Al menos creo que siguen en plenitud de derechos fundamentales, ¿no?", a lo que Peinado zanjó con un lacónico "mire, es que yo soy el juez". El diálogo parecía acabado con este golpe verbal de autoridad, pero el letrado dio un paso más: "Un juez en un pasillo es lo mismo que en los servicios, uno más". Y los detenidos, atentos a la conversación, se rieron a carcajada limpia. Peinado agachó la cabeza y se fue.

La anécdota da una idea general de quién es el magistrado que ha llamado a declarar como investigada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio. Gómez está investigada por sendos delitos de corrupción y tráfico de influencias por escribir cartas de recomendación a favor de la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella codirige en la Universidad Complutense.

Magistrado tardío

Peinado es un juez tardío. Entró en la judicatura a los 40 años tras dejar su puesto de funcionario en un ayuntamiento. En septiembre cumplirá 70 y recientemente ha prorrogado su jubilación hasta el máximo permitido: 72. En sus cerca de 30 años en la carrera ha pasado por juzgados de Arenas de San Pedro (Ávila), Talavera, Getafe y Madrid. En 2013 se presentó sin éxito como candidato a vocal independiente para el CGPJ y en 2019 intentó cubrir la plaza de juez de refuerzo del juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón. Pero no lo consiguió.

Ha colaborado en diferentes jornadas judiciales, es profesor de la Complutense y su hija, la psicóloga Patricia Peinado, es concejal del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo desde 2023 (lleva el área de Fiestas y Deportes). Un municipio que dirige desde entonces Paloma Tejero, quien fuera viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Ayuso y diputada autonómica durante dos legislaturas.

Más allá de su traca final con el caso de Begoña Gómez, con decisiones controvertidas como orillar el informe de la Guardia Civil que no ve indicios de delito en la denuncia, enfrentarse abiertamente con la Fiscalía o citar a los testigos clave el domingo 16 de junio, coincidiendo con su guardia de detenidos, el periplo de Peinado en el juzgado de Madrid ha dejado otras instrucciones mediáticas.

En su día decidió investigar a una docena de periodistas de ocho medios de comunicación por una supuesta revelación de secretos del sumario de los CDR, los comités de defensa de la república catalana. Les llegó a citar a declarar sin haber practicado diligencia alguna ni haber requerido la opinión (contraria) de la Fiscalía.

Peinado en un juez que "va por libre", explica un funcionario de los tribunales madrileños, y ni corto ni perezoso desde su trinchera llegó a rastrear el desvío de fondos por parte de altos cargos de los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desde la petrolera estatal PDVSA hasta España. Quiso investigar hasta que se tuvo que inhibir a la Audiencia Nacional.

Sonadas también fueron sus instrucciones de un triple asesinato en el distrito madrileño de Usera, que tuvo lugar en 2016 -Peinado decidió irse de vacaciones y no tramitó con la celeridad que pedía la Policía las comisiones rogatorias a Alemania para buscar y detener al autor material, huido luego a Venezuela, su país de origen-, otra denuncia de Manos Limpias contra los exconcejales del Ayuntamiento de Madrid Pablo Soto y Guillermo Zapata a cuenta de unos tuits ofensivos o una causa al exfutbolista del Real Madrid Raúl González por presunta insolvencia punible en un negocio.