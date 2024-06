La declaración de Carlos Barrabés, testigo clave en el caso de Begoña Gómez, en vilo por el agravamiento de su enfermedad

La declaración del testigo clave del caso contra Begoña Gómez está en el aire. Juan Carlos Barrabés, el empresario y colega académico y de máster de la mujer de Pedro Sánchez, ha sufrido un importante empeoramiento de la enfermedad que padece y desde hace días está interno en una zona de cuidados intensivos del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente por delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, ha accedido a aplazar, por el momento, el interrogatorio de este testigo del 7 al 16 de junio, aunque está por ver, según fuentes del caso, que el empresario esté en condiciones para esa fecha para poder desplazarse pues el padecimiento que sufre ha limitado mucho su movilidad.

Así las cosas, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid -de acuerdo con estas mismas fuentes- está valorando, incluso, llegado el caso desplazar hasta el hospital madrileño una comisión judicial para poder tomarle declaración antes del interrogatorio como imputada de Gómez el próximo 5 de julio.

Peinado ya el pasado lunes citó al forense en los Juzgados de Plaza de Castilla para valorar el delicado estado de salud del testigo, estudiar los informes del 12 de Octubre presentados por el empresario y analizar si es posible tomarle declaración en su actual estado. Y es que el juez es muy consciente de que la declaración de Barrabés es una pieza clave para mantener sus acusaciones contra la esposa de Pedro Sánchez. Fue Gómez la que en julio de 2020 firmó sendas "cartas de declaración de interés y apoyo" para la principal firma de Barrabés, Innova Next, para que ésta la presentara en los concursos ante Red.es, del Ministerio del Economía.

La Unidad Central de Operativa de la Guardia Civil reveló en su informe que Juan Carlos Barrabés, a través de seis sociedades (con participación accionarial o en sus órganos de administración) ha ganado entre 2015 y 2024 un total de 99 expedientes de contratación "por un importe total de adjudicación que asciende a 24.923.443,60 euros (IVA no incluido).

Son casi 25 millones en una década, pero repartidos de manera muy desigual, ya que 20,2 millones ("aproximadamente un 90% del total de las adjudicaciones", recordaba la Guardia Civil) se consiguieron tras las cartas de Gómez y todo ello en tan solo ocho contratos en apenas un año y medio: 12.577.711,51 euros en 2021 y 7.685.233 euros, en 2022.

Datos llamativos

En ese informe, la Guardia Civil destacaba que la mitad de todo el dinero público en adjudicaciones a Barrabés (que hasta hace poco figura todavía como profesor en el máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense) desde que comenzara con sus empresas allá por 2012, lo consiguió solo con esos tres expedientes tras las polémicas cartas. Y no solo eso: "Red.es no habría adjudicado otros expedientes, ni previa ni posteriormente a los señalados, ni a la mercantil Innova Next ni a ninguna otra de las que se ha considerado vinculadas con Juan Carlos Barrabés", apuntaban los investigadores.

La UCO también ponía de relieve que "los tres expedientes, pese a adjudicarse en fechas que distan unos cinco meses tuvieron una tramitación paralela. Todos ellos fueron publicados en la misma fecha y siguieron, desde un punto de vista temporal, procedimientos similares". O sea, resumía la Guardia Civil, "todos ellos presentan importantes similitudes en cuanto a su tramitación, tanto desde el punto de vista de los cargos públicos que participan en las mismas, como de aspectos concretos del procedimiento".

De momento, junto al interrogatorio de Barrabés, está previsto que el 16 de junio comparezcan el consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.