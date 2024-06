Toni Comín: "Si no proponen a Puigdemont para la investidura, tendremos que repetir elecciones en Cataluña"

El cabeza de lista de JxCat a las elecciones europeas, Toni Comín, ha asegurado que si Carles Puigdemont no es candidato a la investidura para ser presidente de la Generalitat deberán repetirse las elecciones en Cataluña.

"Si no proponen al president Puigdemont como candidato a la investidura, tendremos que ir a una repetición electoral. Nosotros no la queremos, pero la alternativa a la investidura del president es la repetición. No veo a ningún otro candidato con opciones de ser investido", ha asegurado en declaraciones a Nació Digital.

En caso de repetir elecciones, Comín ha señalado que una lista conjunta independentista sería "el segundo mejor escenario" después de la investidura de Puigdemont, porque va "en beneficio de todos".

"Para ERC y la CUP es mejor ir a una repetición electoral con una lista conjunta que no por separado. Entiendo que están en una situación muy delicada por el resultado de las elecciones del 12M, e ir por separado los puede debilitar más", ha añadido el candidato de Junts.

Sobre el apoyo de JxCat al Gobierno de Pedro Sánchez, Comín ha afirmado que las negociaciones en Suiza con el PSOE "avanzarán más con el president (Puigdemont) restituido", y ha advertido de que "si las negociaciones en Suiza se bloquean, la legislatura española entra en terreno inestable".

"Junts será leal con sus acuerdos. Y el acuerdo dice que, si las negociaciones en Suiza no prosperan, no tenemos por qué garantizar la estabilidad de la legislatura. Por tanto, la estabilidad es que avancen las negociaciones", ha resumido.

Y ha reiterado que "no tiene ningún sentido" que "quien queda reforzado" tras el 12M se retire de la política, en alusión a Carles Puigdemont.