Pedro Sánchez tacha en una nueva carta de "zafio montaje" la citación a Begoña Gómez como investigada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado una nueva carta a los ciudadanos en la que explica que ha tenido conocimiento a través de los medios de la citación a Begoña como investigada el próximo día 5 de julio.

Sánchez lamenta que esta citación se de a conocer a cinco días de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, lo que califica de "extraño". Según indica, "habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos". Añade que, evidentemente, en este caso no se ha respetado.

"Quisiera trasladar que ambos estamos absolutamente tranquilos", indica, al considera que la acusación es un "zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes". Aprovecha la misiva para arremeter contra "una coalición reaccionaria capitaneada por el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal". "Su objetivo es que yo renuncie, que yo dimita", afirma.

Nueva carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/kyubn3DAII — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 4, 2024

Asegura que su decisión de seguir adelante al frente de la Presidencia del Gobierno "es más firme que nunca" por considerar que "la tarea que tiene el Gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca".

Añade que los próximos días "usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno. Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja". Califica a su mujer de "trabajadora y honesta".

Tras arremeter en general contra los medios de comunicación "al servicio de la desinformación", expresa su deseo de que "sus promotores" (Feijóo y Abascal) "encuentren en las urnas la respuesta que merecen: condena y rechazo a sus malas artes". Acaba diciendo que quedan "unos días de ruido antes de las elecciones" pero quedan también "más de tres años de Gobierno de progreso y de avances".