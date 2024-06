Irene Montero: «Sánchez ha tirado la toalla: 'izquierdita, izquierdita, que me quede como estoy'»

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, recibe a este periódico en la sede madrileña del partido mientras el Congreso debate en ese mismo momento la aprobación de la ley de amnistía. Alejada de la bronca que se desata en el hemiciclo, la exministra de Igualdad, que perdió su condición de diputada al ser excluida de las listas de Sumar al 23-J, está centrada en una campaña en la que los morados se juegan su futuro. Justo diez años después de conseguir el primer hito de su historia, aquellos cinco eurodiputados de 2014.

Con una legislatura paralizada y centrada por la amnistía, ¿no hay agotamiento en el electorado de izquierdas?El PSOE ha tirado la toalla de las transformaciones sociales. Hemos cambiado un Gobierno que hacía transformaciones y sacaba leyes por otro que solo da titulares. El presidente se tomó cinco días de reflexión porque no soportaba la violencia política, cinco días después dijo "me quedo" y se queda todo igual. El punto y aparte ha resultado ser una gran mentira.

¿Está tratando Sánchez de fagocitar a Sumar y a Podemos?Si en la pasada legislatura había un Gobierno que hacía leyes era porque Podemos asumía esas tareas. Nunca ha funcionado como en la pasada legislatura esa mayoría progresista y plurinacional que trabajamos entre Esquerra, Bildu y Podemos. Si esa tarea no la asume Podemos, parece que no la asume nadie.

¿Por qué plantaron a Zelenski cuando visitó el Congreso?Lo que estaban buscando con esa imagen era lavar la cara a una decisión que no ha sido tomada en el Parlamento. Y nosotras no vamos a aceptar una decisión antidemocrática y que además contribuye a la escalada bélica. El presidente del Gobierno comete un gravísimo error cuando apuesta por la escalada bélica y cuando lo hace, además, de manera unilateral.

Desde que no está en el Gobierno ya no se habla de las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí'. ¿Le duele a nivel personal?Lo que me parece muy difícil de explicar es que el PSOE reconozca hoy con claridad que hay una derecha judicial que se está oponiendo a la ley de amnistía y que no reconociesen en su momento que también había una derecha judicial que se estaba oponiendo a la aplicación de una ley que por primera vez en España garantizaba la libertad sexual. Nunca jamás debieron permitir que se pusiese en cuestión esa ley porque, como hemos demostrado con la amnistía, el problema no es que las leyes tengan fallos, es que hay jueces que creen que mandan más que el Parlamento.