Francisco Camps está "convencido" de que el PP va a contar con él: "Otra cosa no me cabe en la cabeza"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha remarcado, tras ser absuelto en su última causa judicial pendiente, que está "convencido" de que el PP, su partido, va a contar con él: "Otra cosa no me cabe en la cabeza". "Es un partido serio, con gente preparada y formada y sabe que el equipo debe estar formado por los que puedan pensar que en cualquier momento estamos capacitados para dar lo mejor de nosotros con ilusión, entusiasmo y conocimiento de lo de alrededor", ha apostillado.

Camps se ha pronunciado así en una entrevista concedida a la cadena COPE tras ser absuelto por parte de la Audiencia Nacional del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el caso Gürtel, relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.

"Me encanta la política y me siento con fuerzas, ganas y aplomo suficiente", ha mantenido durante la entrevista, al tiempo que ha señalado que desconoce qué cargo podría asumir en el PP. "Tengo que hablarlo con el partido. Tras la absolución recibí ante ayer la llamada de Feijóo y también ha hablado con Mazón. Saben mi disposición, mi ilusión y vocación de servicio público", ha señalado.

No obstante, ha matizado que nunca ha llegado a retirarse de la política: "Estos años he seguido siendo político y el PSOE no ha permitido que no fuese otra cosa porque han estado políticamente hablando de mí. No me han dejado irme de la política porque siempre han estado hablando de mí y me parece extraordinario", ha subrayado.

"A los soldados nos gusta estar sobre el terreno"

Camps, quien ha ironizado que empezó su "calvario" judicial con cuatro trajes hace 15 años y lo ha acabado con cuatro mostradores de feria -Fitur-, ha afirmado que ha sido "muy duro" ver cómo está el país "y no poder participar activamente". "A los soldados nos gusta estar sobre el terreno y no ver los toros desde la barrera", ha agregado.

El exjefe del Consell, que ha resaltado la carrera de la exalcaldesa de València Rita Barberá, ha manifestado que en este tiempo no se ha escondido "como un vil ratero en el maletero de un coche y luego he pedido a cambio de votos una amnistía. Yo he ido a los tribunales y he creído en magistrados extraordinarios", ha subrayado.

También ha resaltado que sobre las 10 causas que ha tenido pendientes, el PSOE ha pedido para él, en suma, más de 100 años de cárcel, "y esto no es ninguna broma", ha apostillado. "Y más de 150 millones de euros en responsabilidad civil", ha añadido. "Eso lo pide el PSOE, el que está amnistiando hoy a los que rompen España, indultando. Esos me han pedido a mí 100 años. Hay un desequilibrio impresionante", ha lamentado.

Por último, Camps ha criticado que ha habido esta campaña judicial "auspiciada" por el PSPV y por el 'expresident' Ximo Puig "desde el minuto uno". "Es el que ha firmado cada una de estas causas. PSPV y Fiscalía han ido 'de facto'", ha remarcado.