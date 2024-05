La Fiscalía de Madrid pide al juez unificar las acusaciones populares en la causa contra Begoña Gómez

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al juez que investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que las acusaciones populares personadas en la causa intervengan bajo una misma representación y letrado.

En un escrito de este martes, el fiscal José Manuel San Baldomero recuerda que en este momento hay personadas tres acusaciones populares: Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y el sindicato Manos Limpias, cuya denuncia motivó la apertura de la investigación el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

Y menciona que hay otros tres partidos políticos -PorTodos, Alianza por España e Iustitia Europa- que han pedido al juez Juan Carlos Peinado poder ejercer como acusación particular, aunque hasta ahora no han formalizado la fianza de 10.000 euros que les ha exigido, además de la asociación Hazte Oír, que interpuso querella y "se encontraría pendiente de acumulación a las diligencias".

El fiscal considera, por tanto, que existe una "convergencia" entre las pretensiones de esos partidos y asociaciones, a la vez que resalta que la doctrina del Tribunal Constitucional ha avalado la unificación de acusaciones populares para agilizar el proceso, evitar dilaciones indebidas y garantizar el derecho de defensa.

Señala, además, que los delitos denunciados son contra la Administración Pública, "sin concurrencia de acusaciones particulares con perjudicados determinados en sentido estricto, y en los que los intereses y finalidades que deben regir la actuación de dichas acusaciones populares son los mismos, en tanto que deben actuar como actores en defensa del interés general".

Tras la petición de la Fiscalía, el juez se la ha comunicado al resto de partes personadas para que se manifiesten sobre la solicitud de unificar la representación las acusaciones populares, según una providencia de este miércoles a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias.

Aval de la Audiencia de Madrid a la investigación

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid acordó rechazar la pretensión de la Fiscalía de que se archive la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra Gómez, avalando así la decisión del instructor.

Para la Audiencia de Madrid, "pese al contenido algo deslavazado de la denuncia" de Manos Limpias, sí que existen "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación" en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés.

No obstante, en su auto no analizaba el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se descarta que la intervención de Gómez decantara adjudicaciones a empresas de Barrabés, así como que tenga una vinculación con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo que favoreciera el rescate de la aerolínea de la compañía por parte del Estado.

Manos Limpias registró el pasado 9 de abril su denuncia, en la que sostiene que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".