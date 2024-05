Aprobada la ley de amnistía en un bronco pleno: Armengol censura "el espectáculo" y la "mala educación" en el Congreso

El Congreso ha aprobado este jueves, con 177 votos a favor y 172 en contra, la proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, una iniciativa pactada por el PSOE con Junts y ERC y que permitió hace seis meses la investidura de Pedro Sánchez.

En un día calificado de "histórico" por las fuerzas políticas independentistas y de izquierdas, solo el PP, Vox y UPN se han opuesto desde la tribuna a una ley que borra todos los delitos y responsabilidades administrativas y contables vinculados al 'procés' y cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023.

Una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que no será este viernes, los encargados de aplicar la ley serán los jueces, en el punto de mira de varios de los discursos ante el temor de que puedan retrasar la amnistía efectiva acudiendo al Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

EFE Madrid, 30 may (EFE).- Junts y ERC se han agradecido mutuamente en el Congreso el trabajo realizado para sacar adelante la ley de amnistía y han avisado de que la independencia también llegará."Lo que está pasando aquí es el resultado de un independentismo unido, una causa que trasciende las luchas diarias, así somos de fuertes", ha proclamado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado que esta ley "no es perdón ni clemencia" sino "victoria", que también se logrará con la independencia. Ambos portavoces han calificado de histórica la sesión del Congreso en la que este jueves se aprobará la ley de amnistía y han cargado contra los jueces, convencidos de que intentarán retrasar la aplicación de la norma. IMÁGENES: SEÑAL CONGRESO.INTERVENCIONES EN CATALÁN DESDE LA TRIBUNA DE ORADORES DE LA PORTAVOZ DE JUNTS, MIRIAM NOGUERAS, Y DEL PORTAVOZ DE ERC, GABRIEL RUFIÁN. RECURSOS EN LA TRIBUNA DE INVITADOS DEL EXVICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT Y PRESIDENTE DE ERC, ORIOL JUNQUERAS, DE LA EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT, CARME FORCADELL Y DE LA EXCONSELLERA DOLORS BASSA. EFE

La norma ha salido adelante en un pleno lleno de tensión. La presidenta del Congreso ha reprobado "el espectáculo" y la "mala educación" en el Pleno del Congreso tras una bronca entre diputados de Vox y de Sumar en el debate de la Ley de Amnistía por la visita de Santiago Abascal a Israel para reunirse con Benjamín Netayahu tras el ataque a Rafah y el reconocimiento de Palestina.

EFE Madrid, 30 may (EFE).- La ley de amnistía ha provocado una gran broca entre diputados de Vox, del PSOE y de Sumar que se han cruzado insultos y descalificaciones en el pleno del Congreso y que ha provocado que el debate se haya parado unos minutos y la presidenta de la Cámara haya tenido que llamar al orden. La trifulca ha comenzado cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido el posicionamiento de Israel en la guerra de Gaza y ha criticado no solo la ley de amnistía sino también al gobierno de coalición porque en su opinión apoya a los terroristas de Hamás.SEÑAL CONGRESOTOTALES GERARDO PISARELLO, SUMAR; FRANCINA ARMENGOL, PRESIDENTA CONGRESO, Y ARTEMI RALLO, PSOE EFE

La visita de Abascal fue criticada por el portavoz de Sumar en el debate, Gerardo Pisarello, y en su turno el presidente de Vox ha censurado las "lágrimas de cocodrilo" de la izquierda por Gaza y los insultos al presidente argentino, Javier Milei, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Y, aunque Abascal no había mencionado a Pisarello, este pidió la palabra por alusiones y la presidenta le concedió un minuto que el diputado de Sumar aprovechó para identificar a Vox con el neofranquismo, asegurar que no acepta lecciones de "señoritos que siempre han vivido del cuento" y que se reúnen con "el carnicero de Rafah".

Las palabras del diputado de En Comú desataron las protestas de la bancada de Vox y su dirigente José María Figaredo pidió intervenir, pero la presidenta ya no quiso prolongar más la cuestión y se lo negó. Eso desató una bronca en el hemiciclo con cruce de insultos entre diputados de Vox y de Sumar y gritos de "corrupto" y "traidor".

La presidenta tuvo que llamar al orden a varios diputados mientras seguían volando los insultos y el portavoz socialista no podía empezar su discurso. "Intentemos no dar este espectáculo, que la gente no se lo merece --rogaba Armengol--. Esta mala educación no lleva a ningún sitio".

La tempestad amainó en el hemiciclo y el socialista Artemi Rallo pudo empezar a hablar, y en sus primeros minutos llamó "neofascistas" y "filonazis" a los diputados de Vox, lo que desató nuevas protestas, pero ya el Pleno continuó.

El "acta de defunción" del Partido Socialista

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "cobarde" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no subir al Pleno del Congreso a defender la ley de amnistía, un "fraude electoral" que, a su juicio, supone el "acta de defunción" del Partido Socialista. Es más, ha reiterado que esta norma es un acto de "corrupción política" con la que el presidente del Gobierno logró la investidura para llegar a La Moncloa.

"Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse. Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE", ha proclamado Feijóo, aludiendo también al llamado 'caso Koldo' y a la investigación judicial a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En su intervención en el Pleno de la Cámara Baja antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, Feijóo se ha dirigido a la bancada de Junts y a su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, para afirmar que es el día de "su victoria". "El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Saben por qué? Por la ambición de un solo hombre", ha afirmado.

Feijóo ha recriminado a Sánchez que "nunca" haya salido a dar la cara a esta tribuna de oradores a defender esta norma, como tampoco se atreve a "someterla al conjunto de los españoles" en las urnas, pero ha dicho que "no se atreve" porque "sabe que no cuenta con aval" ni "jurídico, ni social ni moral".

"Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla, incluyanla en su programa electoral, presuman en toda España de ella, convoquen a la gente, háganlo a lo grande, convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral", ha demandado el presidente del PP.

Feijóo ha preguntado entonces a la bandaca socialista: "Pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí". Minutos después, cuando arrancaba la votación, ha entrado en el hemiciclo el presidente del Gobierno para votar la norma, que se hará por llamamiento.

Un debate lleno de insultos

Por su parte, el PSOE asegura que "Europa, España y Cataluña" han dicho "sí" a la Ley de Amnistía que se aprueba este jueves en el Congreso de los Diputados, y además, desde la tribuna de oradores, han cargado contra Vox al que han tachado de partido "neofascista" y "filonazi".

Así lo ha expresado el diputado socialista Artemi Rallo, el encargado de defender la posición del partido en el debate.

En un debate especialmente bronco, desde la bancada de Vox han lanzado gritos de "traidor" y "corrupto" cuando iba a tomar la palabra el diputado socialista, que ha respondido tachándoles de "filonazis que se reúnen con Netanyahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza, el asesinato de 35.000 personas", después de que el líder de Vox, Santiago Abascal viajara esta semana a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Ralló ha defendido que Europa ha "bendecido la ley", en referencia al informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que señaló que la ley no iba en contra de la separación de poderes. Además, señala que "Cataluña la ha agradecido", después del resultado de las elecciones autonómicas del 12M en la que el PSC fue primera fuerza y las fuerzas independentistas no logaron mayoría en el Parlament.

"Europa la ha bendecido, Cataluña la ha agradecido y estas Cortes Generales la avalan hoy, aquí, por mayoría cualificada, cuantitativa y cualitativa de los 15 de los 19 partidos políticos presentes en esta Cámara, de todos los grupos parlamentarios excepto dos, el Partido Popular y el neofascismo que enviste, montaraz y cerrir", en referencia a Vox.