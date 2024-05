La Policía alerta sobre una nueva técnica muy habitual de robo de coches

La Policía Nacional cada vez hace un uso mayor de las redes sociales para llegar a una mayor cantidad de ciudadanos y alertar de diferentes peligros o estafas. Por ejemplo, hace poco el cuerpo nacional aprovechó TikTok para alertar sobre un nuevo timo: el de la patata, un tipo de estafa en la venta de móviles que afectó a muchos consumidores. Y, lo ha vuelto a utilizar para advertir a la población de un sistema de robo muy habitual en España que utiliza la tecnología para poder llevarlos a cabo.

El cierre de la mayoría de coches hoy en día no necesita una llave, sino que es mediante control remoto con un mando. Por eso, como la mayoría cierra o abre su coche a distancia, y no con la llave que facilitaba estirar de la maneta de la puerta, no se comprueba que un coche haya quedado correctamente cerrado. Y es que, muchos conductores han olvidado el gesto de comprobar que el coche está cerrado al tener control a distancia y aquí es donde los ladrones han aprovechado para perfeccionar sus técnicas de robo.

Técnica de robo de coches con inhibidores

La Policía Nacional ha explicado a través de un vídeo oficial en TikTok la técnica de los ladrones con inhibidores para impedir que un coche se cierre y aprovechar para robar. "¿Has visto la luz que indica que se ha cerrado tu vehículo? A veces, los ladrones utilizan inhibidores para impedir que tu coche se cierre, y una vez te has alejado, aprovechan la oportunidad para sustraer lo que hay en el interior".

Por eso, la Policía recomienda comprobar que un vehículo está cerrado correctamente antes de abandonarlo. El vídeo se ha viralizado en redes sociales y multitud de usuarios han agradecido tanto la labor informativa del instituto armado como los consejos para evitar cualquier tipo de robo en un coche.