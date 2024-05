Okupan un chalé de lujo en Menorca y presumen en redes de la hazaña

"Soy una okupa de categoría, sí". Así asumía María Iguazo que había okupado un chalé en Coves Noves, en Menorca, en unas declaraciones al programa 'Tardear', de Tele 5. Ella es la madre de una de las familias que el pasado domingo entraron en las cuatro casas, propiedad de la sociedad GG2015 Coves Noves.

La mujer se jactó del vídeo que había colgado en su estado de Whatsapp y que se ha viralizado, en el que exhibe "su" casa. Relató que un marroquí le había ofrecido esta casa, "se la he comprado a cambio de un dinero que le pagamos y él nos entregó las llaves". Aunque después dijo que le tenía que pagar un alquiler de 400 euros al mes. Y a continuación señalaba que le gustaría que el propietario del inmueble, nuevo a estrenar, su pusiera en contacto con ella "para ver si le podía pagar algo poco a poco".

🚨Unos okupas presumen de su nuevo chalé de lujo con vistas al mar en la costa de Menorca. Publican un vídeo en las redes sociales con un 'tour' por la casa nueva a estrenar y cuyo precio es de 670.000 euros: «Lo estreno porque me lo merezco» @UHmallorca #STOPokupas pic.twitter.com/E8OvSoKgfv — Jali #STOPokupas (@jaliroller) May 21, 2024

A la hora de justificar que hubiera okupado esa vivienda, valorada en 670.000 euros -con cuatro dormitorios, tres baños, jardín, piscina y vistas al mar-, María aludió a los conflictos que tenía que soportar en el apartamento de donde venía, "he pasado mucho y yo no quiero que mis cinco hijos vivan en ese ambiente". En un instante surrealista llegó a decir que "no me molesta vivir con okupas", admitiendo que ella lo era.

La mujer explicó también que su marido trabaja como jardinero y que ella recibe un ingreso mínimo vital de algo más de 1.500 euros por sus cinco hijos.

💥La okupa que alardeaba del chaletazo que había abierto en Menorca, hoy ha estado con Ana Rosa. Su marido trabaja y ella cobra más 1.500€ en ayudas. Con su BMW aparcado en la puerta contempla "su piscina" y las vistas al mar. Gracias, Gobierno de España #TardeAR22M #STOPokupas pic.twitter.com/ZXCUJswEjs — Jali #STOPokupas (@jaliroller) May 22, 2024

En el lateral de la casa ocupada, se encontraba aparcado un vehículo BMW. Con una sonrisa en su rostro María respondió que era de uno de sus vecinos, también okupas, "aunque yo digo que es mío". Aseguró desconocer a la propiedad de los chalés, "no se ha puesto en contacto con nosotros, yo pido un alquiler que pueda pagar en un sitio tranquilo para mis hijos".

El caso ha causado un gran revuelo en redes sociales por el descaro de la okupa, su situación económica y el tipo de vivienda que han elegido.