Feijóo dice que el PP estudia denunciar a Tezanos porque "utilizar dinero público en beneficio del PSOE es corrupción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que su partido estudia denunciar al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, porque "utilizar dinero público en beneficio del PSOE es corrupción". A su entender, se trata de un "activista" del Partido Socialista que incurre en "un tipo de corrupción".

Así se ha pronunciado el mismo día que se ha dado a conocer la encuesta preelectoral del CIS para las elecciones europeas del 9 de junio, que sitúa al PSOE en cabeza con una ventaja holgada de cinco puntos sobre el PP, y otorga escaños a Podemos, Ciudadanos y la plataforma 'Se acabó la fiesta' del comunicador Alvise Pérez.

Feijóo ha recalcado que Tezanos, que es "miembro del Comité Federal del PSOE", dispone de un presupuesto de "16 o 20 millones de euros para hacer encuestas en beneficio de su jefe", algo que, a su juicio, "no tiene un pase". "Es que no hay una sola encuesta que no tenga un sesgo, pero un sesgo brutal", ha exclamado, para subrayar que en las urnas luego ocurre lo contrario a lo que pronostican sus sondeos.

En una entrevista en Telemadrid, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha dicho que el PP está "valorando y viendo la posibilidad de denunciarle porque utilizar 16, 20 millones de euros al año durante cinco años son 100 millones de euros que ha utilizado para hacer encuestas en favor del Partido Socialista".

"Es un activista del PSOE con dinero de los ciudadanos haciendo encuestas en favor del Partido Socialista", ha resaltado, para insistir en que "utilizar dinero público en beneficio de un partido, eso es una corrupción". Ha añadido que "esto no admisible" y tienen que "denunciarlo", si bien ha reconocido que el problema que tienen "es acreditar delante de un juzgado que esto se hace a conciencia".

"Nunca he jugado en un campo tan embarrado y lleno de lodo"

Además, el presidente del PP ha criticado una vez más la ocupación de las instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, citando lo que ha ocurrido en el CIS, el Consejo de Estado o RTVE. "O tener a un fiscal general del Estado investigado por utilizar sumarios y filtrarlos en contra de responsables políticos del Partido Popular no lo habíamos visto jamás", ha aseverado.

Ante el clima político actual, Feijóo ha reconocido que él "nunca" ha jugado "en un campo tan embarrado y tan lleno de lodo y de fango". "Y probablemente cuando tienes que jugar en ese campo, porque el campo de juego lo marca el Gobierno, te puede salpicar determinado lodo y determinado fango en tu vestuario, pero yo voy a defender a mi país", ha manifestado.

El presidente del PP ha asegurado que lo que interesa al Gobierno y al PSOE es "tensionar y polarizar". Preguntado quién ganar en la polarización, ha reconocido que "gana el Partido Socialista porque está buscando los votos de la izquierda más populista" para "decir que hay que frenar a la extrema derecha".

"Y entonces se alimentan los populismos de los dos lados y automáticamente pierde España", ha afirmado, para añadir que todo aquel que quiera que haya cambio del gobierno en España debe concentrar el voto en el PP ante las elecciones europeas.

Dice que el objetivo del Gobierno es "enfangarlo todo"

Según Feijóo, el objetivo del Gobierno es "enfangarlo todo" para que la gente piense que "todos los políticos son iguales". Sin embargo, ha dicho que su partido va a apostar por "volver al respeto", a los "consensos" en políticas de Estado y tratar a los ciudadanos como "adultos" porque ahora no hay "juego limpio".

Finalmente, ha criticado la reflexión de Pedro Sánchez tras su carta a los ciudadanos en los que, a su juicio "dimitió durante cinco días". "Yo no doy crédito a esto pero estamos en un país con un presidente populista y todo puede ocurrir", ha enfatizado.