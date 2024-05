Detenido un hombre por intentar apuñalar a su mujer para intentar impedir que trabajara en un bazar

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad china que intentó apuñalar a su esposa en una calle del madrileño distrito de Latina delante de algunos testigos, a quienes también amenazó, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar a las 17.00 de ayer en el bazar situado en el número 8 de la Avenida de la Aviación, en el barrio de Cuatro Vientos, donde trabajaba la víctima. Según varios testigos, a esa hora llegó un hombre de 58 años y origen chino y empezó a insultar a su esposa, golpeándole en la cara. En ese momento cayó al suelo y el agresor, sacó un cuchillo de 16 centímetros, con el que intentó apuñarle.

Pero la víctima se zafó y logró huir a la carrera. Su agresor le siguió con el cuchillo en la mano, amenazando también a las personas con las que se encontraba a plena luz del día. Los testigos llamaron al 112 y hasta el lugar acudieron varios agentes de la Policía Nacional.

Aunque intentó guardar el cuchillo, vieron cómo le sobresalía de un lateral de la chaqueta, por lo que los policías le pidieron que lo tirara. El hombre hizo caso omiso y lo agarró con fuerza, agachándose. En ese momento, lograron reducirle y detenerle.

Por su parte, los sanitarios que llegaron al lugar asistieron a la víctima, que presentaba hematomas en la cara pero ninguna herida de arma blanca. Luego, la víctima y una trabajadora del local acudieron acompañadas por los agentes a interponer la correspondiente denuncia. Durante la inspección, los agentes encontraron el cuchillo.

El detenido, que había protagonizado otros episodios violentos pero no tan graves, explicó que no quería "por vergüenza" que su mujer trabajara en un bazar que no era de su propiedad, según ha adelantado el programa '120 Minutos' de Telemadrid. El presunto agresor ha sido puesto este lunes a disposición judicial.