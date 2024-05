Los Reyes renuevan su álbum para celebrar los veinte años de su boda

Son once fotografías, once posados más o menos afortunados, con los que los reyes Felipe y Letizia han decidido inmortalizar sus veinte años de matrimonio, sus bodas de porcelana. Zarzuela, a diferencia de lo que ocurrió en el décimo aniversario -entonces eran Príncipes de Asturias-, se han adelantado en esta ocasión a la fecha conmemorativa del 22 de mayo, cuando don Felipe y doña Letizia se dijeron "sí, quiero" en la catedral de La Almudena con miembros de casas reales de todo el mundo y una nutrida representación de la sociedad española como testigos, y ha distribuido once instantáneas en las que no solo comparten, sino que ceden gran parte del protagonismo a la princesa Leonor y a la infanta Sofía.

De hecho, solo hay una fotografía en la que aparecen los reyes Felipe y Letizia solos. Lo hacen abrazados, sin mirar a cámara; ella, con pantalón blanco y chaqueta fucsia; él, pantalón azul, camisa blanca y una chaqueta -probablemente de mil rayas- que hace un efecto extraño ante las cámaras y sale distorsionada en todas las imágenes. Y adquiere protagonismo la alianza matrimonial en su mano izquierda, pese a que el día de la boda doña Letizia se la colocó en la mano derecha.

Esta fotografía y las otras diez llevan la autoría de fotógrafos de la Casa Real -no se ha especificado el nombre o nombres del autor- y fueron realizadas en el Campo del Moro y los jardines de Sabatini. Aunque Zarzuela no ha aclarado qué día fueron tomadas, todo hace indicar que fue el pasado 6 de mayo, dado que la Reina luce la misma ropa que vistió aquel lunes en el que acaparó titulares por aparecer por primera vez con calzado deportivo -por la rotura de la falange proximal del dedo central del pie derecho por un golpe contra una mesa- para asistir al concierto matutino de 'EmociónArte' en el Teatro Real, a escasos metros de los jardines del Palacio Real donde también hace ahora veinte años celebraron el convite de boda.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía Casa Real

En cuatro fotografías aparecen los Reyes con sus hijas. La princesa Leonor obtuvo el día del posado un permiso especial, al igual que ocurrirá este próximo martes, cuando recibirá la Medalla de Aragón y la Medalla de las Cortes de Aragón. La infanta Sofía, si como todo parece indicar el posado se hizo el lunes 6 de mayo, no faltó a clase, dado que ese día era festivo en Gales. La primogénita de don Felipe y doña Letizia viste pantalón blanco y camiseta blanca y chaqueta azul celeste, y calza deportivas. Mientras, la infanta Sofía luce vaquero, camiseta negra y chaqueta de tweed blanca ribeteada en negro, mismo color de sus zapatos.

En otras dos imágenes aparecen la Reina con sus hijas, el Rey posa con cada una de ellos por separado y, para completar este álbum conmemorativo del 20 aniversario de boda, hay otra foto en la que salen solas Leonor y Sofía.

Los Reyes, como en otras ocasiones, han liberado su agenda este próximo miércoles para celebrar el aniversario de boda de forma privada en una semana que culminarán en Oviedo, con el acto central del Día de las Fuerzas Armadas.