Gamarra dice que el 10 de junio "Sánchez volverá a engañar a todos" y "cederá" el Gobierno de Cataluña

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que a Pedro Sánchez "solo le importa convertir la política en un zoco de poder para seguir en La Moncloa". Así, ha expresado, "dice que no cederá el Gobierno de Cataluña" pero "pido que esperéis hasta el 10 de junio, después de las europeas, porque ahora nos dirá lo que queramos escuchar pero luego hará lo que le convenga. El 10 de junio volverá a engañarnos a todos".

Gamarra ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Intermunicipal 2024 que celebra el PP riojano con el lema 'La Fuerza de Nuestra Tierra'. Una cita, ha dicho la secretaria general del PP, "en la que dar cuenta de los excelentes resultados que tuvimos en las elecciones de mayo de 2023 pero también para hablar de los excelentes frutos que están dando para los ciudadanos. Esto es lo único importante".

"Hoy recordamos esas elecciones pero también damos cuenta de que hoy La Rioja funciona" y esto demuestra -a juicio de Gamarra- "que hay dos maneras de hacer política, la de Sánchez que es convertir la política en un zoco de poder" porque "lo único que le importa es ver cómo seguir en el poder" o la del PP.

Ante ello, afirma que "el PP cumple con la palabra que les dimos a los ciudadanos porque esa es la mejor manera de hacer las cosas. Pasamos de la política para los políticos, donde solo importa el ego de Sánchez, para pasar a la política para los vecinos".

"Cinco días de vacaciones para pensar"

Esta diferencia en política -explica- "la hemos visto en las últimas semanas" como ocurrió con la carta que Pedro Sánchez envió a la ciudadanía para decirnos que "se cogía vacaciones 5 días para pensar. A ningún alcalde o concejal del PP se le ocurriría escribir una carta a los vecinos para hablar de sí mismo ni se le ocurriría decirle a los vecinos 'ahí te quedas' que 'yo me voy de vacaciones porque tengo que pensar'".

Ante esta situación, el PP "sigue a lo nuestro" pero ha querido dejar claro que "detrás de esta estrategia estaba no hablar de la corrupción de su partido y de su entorno".

La secretaria general del PP también ha dado cuenta de la importancia de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Además, advierte, "Pedro Sánchez dice que no cederá el Gobierno a Cataluña, pero les pido a los vecinos que esperen al 10 de junio porque dirá una cosa y hará lo contrario. Dirá lo que queramos escuchar pero luego para mantenerse en el zoco del poder hará lo que le convenga para seguir en la Moncloa".

Del mismo modo -recuerda- "que dijo que no metería a Podemos en el Gobierno o que no habría amnistía pero estamos a punto de ver cómo se aprueba el 30 de mayo y se entrega la impunidad a cambio de los votos". Así, indica, "el 10 de junio veremos cómo nuevamente nos intenta engañar a todos".

Por ello, "y ante tantas cartas, la respuesta la tenemos el 9 de junio, tenemos la grandísima oportunidad todos los españoles de dar respuesta a este tipo de políticas". Por lo tanto, ha pedido, "demos respuesta con el voto el próximo 9 de junio. Ésta es la manera de convertirnos en la voz de los ciudadanos".

Por su parte, la secretaria general del PP ha lamentado la "estrategia del miedo" que quiere implantar Pedro Sánchez.

"Dice que viene la derecha como si viniera el lobo pero lo cierto es que el lobo ya está en La Rioja y nosotros lo sacaremos pero para eso es necesario ganar las elecciones del próximo 9 de junio".

Con todo ello, finaliza, "ña factoría Sanchista nos habla del fango y del bulo mientras nos insultan -bien por X o en persona- pero llaman bulo a informaciones contrastadas que no les gustan porque les controlan. No quiere que le controle ni la oposición ni los medios de comunicación. El presidente señala a medios de comunicación y a periodistas, algo que no puede ocurrir en la democracia".

Así las cosas, destaca, "es importante activarse frente a las elecciones del próximo 9 de junio para trabajar y demostrar la fuerza de la tierra y demostrar a toda Europa que la mayoría de los españoles rechaza la Amnistía y un gobierno que se apoya en independentistas o Bildu".