Ruiz-Gallardón descarta volver a la primera línea política "No volveré jamás y como abogado me jubilaré"

El exministro de Justicia, exalcalde de Madrid y socio y presidente de Ruiz-Gallardón Abogados, Alberto Ruiz-Gallardón, ha descartado volver a la primera línea política. "No volveré jamás", ha dicho, para agregar que se jubilará como abogado.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios con motivo del desayuno informativo organizado por Mapfre en Toledo en el que ha participado este jueves, donde se ha mostrado "orgulloso" de las cosas que hizo en política. "Le he dedicado una parte muy importante de mi vida", ha agregado.

Del mismo modo, ha destacado que los ciudadanos de Madrid le dieron "muchísimas oportunidades" de hacer muchas transformaciones, tanto desde la comunidad como desde el Ayuntamiento. "Pero siempre he pensado, y lo aprendí de mi padre, que la dedicación pública debe ser temporal".

"He dedicado quizás demasiados años a la vida política, pero yo soy un abogado. Empecé siendo abogado. Lo interrumpí para dedicarme a la política y ahora he vuelto al ejercicio de mi profesión de abogado, y como abogado me jubilaré", ha sostenido.

Preguntado también por cómo ve al Partido Popular en la actualidad, Ruiz Gallardón, ha preferido no contestar porque "las valoraciones políticas le corresponde hacerlas a aquellos que están en la vida pública".

"En primer lugar porque son los que tienen más información, que yo, lógicamente, ahora, como ciudadano, que estoy en el ejercicio de la abogacía, no tengo. Y segundo, porque tienen la responsabilidad de hacerlo", ha argumentado el exministro.

Bajo su punto de vista, cuando un político se va "tiene que saber irse" y la forma de irse --ha proseguido-- "es dejar que el protagonismo lo tengan los que se quedan, no los que nos hemos ido, que no tenemos ahora mismo nada más que una visión y muy limitada".

Finalmente, sobre la gestión de José Luis Martínez Almeida al frente del Ayuntamiento de Madrid, ha considerado que es "formidable". "Soy madrileño, disfruto de su gestión y creo que es un alcalde que está haciendo cosas estupendas por Madrid y, además, al que le felicito por su excelencia".