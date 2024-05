El PSOE desdeña el órdago de Puigdemont y confía en el apoyo de ERC a Illa

El PSOE rezuma satisfacción y ni la posibilidad de un bloqueo que acabe obligando a repetir las elecciones en Cataluña ni la negativa de Carles Puigdemont a asumir la derrota logró empañar hoy sus análisis triunfalistas. Pedro Sánchez defendió ante la ejecutiva de su partido que los resultados del domingo han venido a darle "la razón" en su arriesgada apuesta por una amnistía al 'procés' en la que ni él mismo creía hasta que no le fue necesaria para conservar el Gobierno. Ahora, los socialistas se sienten con fuerzas para afrontar de tú a tú con el PP la misma campaña para las europeas del 9 de junio que, hasta hace apenas dos meses, daban por perdidas. "Estoy feliz", repitió en varias ocasiones el presidente, según fuentes de la dirección.

Aún queda tiempo para que la ecuación de la gobernabilidad se resuelva en el nuevo Parlament, que no se constituirá hasta el 10 de junio. Los socialistas asumen que el proceso no será sencillo. Sin embargo, muestran pocas dudas de que Salvador Illa logrará alzarse con la presidencia de la Generalitat y desdeñan la posibilidad de que Puigdemont ponga en jaque la legislatura si no se le permite gobernar. Él mismo afirmó que la estabilidad está garantizada "si se cumplen los pactos" y el PSC no se apoya en el PP y Vox.

"Las cosas claras: el ganador fue Salvador Illa y es el único con opciones reales para ser president", insistió la portavoz de la ejecutiva del partido, Esther Peña.

Manos libres

Sánchez reiteró ante su ejecutiva que Illa tendrá las manos libres para forjar los acuerdos que estime oportuno, pero en realidad sus posiciones están perfectamente coordinadas. El discurso de Peña en Madrid apenas difirió del de la portavoz del PSC, Núria Parlon, en Barcelona, salvo por las continuas referencias de la primera al PP y a Alberto Núñez Feijóo. "La mayoría independentista ha perdido y hemos ganado las elecciones tanto en votos como en escaños. Esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad de España", remarcó la catalana.

El escenario predilecto de los socialistas es el de un Gobierno en solitario de Illa en virtud de un acuerdo con las otras dos principales fuerzas "progresistas" de la Cámara autonómica, los comunes y ERC. Y, aunque los republicanos rechazan hoy por hoy pacto alguno con el PSC, confían en que acaben dando marcha atrás, aunque solo sea por evitar unas nuevas elecciones, que creen que no les convienen. "Demos tiempo para reposar los resultados. Estamos convencidos de que Esquerra jugará un papel importante en el diálogo que va a liderar salvador Illa", adujo Peña.

Parlón, por su parte, recordó a la formación de Oriol Junqueras que cuando su acuerdo de Gobierno con Junts saltó por los aires ellos optaron por una oposición constructiva y apoyaron los Presupuestos de Pere Aragonès. "Ahora pedimos a ERC que, si deciden estar en la oposición, no bloqueen la posibilidad de que podamos desarrollar esta nueva etapa". La abstención de los republicanos por sí sola, sin embargo, no bastaría para una investidura de Illa. Sobre todo, si lo máximo que se espera del PP es una abstención.