Puigdemont reaparece denunciando la "farsa" de Pedro Sánchez por razones "electoralistas"

El expresidente de la Generalitat y candidato de JxCat para las elecciones catalanas del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha reaparecido este miércoles tras dos días de silencio, arremetiendo contra la "farsa" montada, a su juicio, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "electoralismo".

En un mitin en Argelès-sur-Mer (Francia), acompañado por centenares de militantes y simpatizantes llegados este miércoles desde Barcelona y alrededores, Puigdemont ha vuelto al escenario tras haber suspendido durante dos días su agenda política por el fallecimiento de su madre.

Arropado por su familia y por figuras de JxCat como el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, Puigdemont ha tachado de "gran comedia" el amago de dimisión de Sánchez en la última semana, una "farsa orquestada para movilizar votos" a favor de la candidatura del primer secretario del PSC, Salvador Illa, en las elecciones del 12M.

"Todo ha sido un simulacro", ha denunciado Puigdemont, que considera que "no hay nada más inestable que tener líderes políticos capaces de todo, solo por razones puramente electoralistas", para "evitar que Cataluña tenga un Govern que plante cara".

Puigdemont ha destacado que en JxCat fueron "los únicos" que no se creyeron el periodo de reflexión que abrió Sánchez la semana pasada para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno: "No nos fiamos ni un pelo, venimos desconfiados de casa. Con este señor debes poner tres capas de guantes de látex para tratar con él".

El "objetivo" de Sánchez con esta "comedia mala" era, según Puigdemont, intentar generar una ola de adhesiones a Illa, para que Cataluña "sea el flotador que evite la caída del PSOE".

"Es una pura estrategia electoral", ha protestado el expresident, que ha acusado a Sánchez de "jugar con los buenos sentimientos de la gente", por lo que "esto no puede tener premio" el próximo 12M, y ha advertido de que el PSOE no tiene capacidad para liderar la "regeneración democrática" que propugna el presidente del Gobierno, ya que está en el "origen" de la "involución democrática", con su aval a las "falsas acusaciones" contra el independentismo.

Según Puigdemont, en el "origen de esta involución democrática está el PSOE de Felipe González, de Alfonso Guerra, de los GAL, de la corrupción que arruinó las esperanzas democráticas ya en los años ochenta".

Cuestiona a un Gobierno que mantiene a Marlaska y Robles

Puigdemont ha puesto en duda que un Gobierno con perfiles como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pueda llevar a cabo una "regeneración democrática", después del caso Pegasus y de los informes de la policía con "falsedades" sobre líderes independentistas.

"Dicen que quieren hacer una regeneración democrática... ¡manos a la cartera! De aquí puede salir una cosa espantosa", ha ironizado Puigdemont, que ha instado al PSOE a empezar a "hacer limpieza dentro de su casa" y ha afirmado: "España está carcomida por dentro".

El expresident ha recriminado a Sánchez que solo "se haya dado cuenta" de ello "cuando le ha presentado una querella de pacotilla" el sindicato Manos Limpias, que es "una excrecencia de las cloacas" del Estado, pero en cambio los socialistas "no hicieron nada" cuando "inventaban tramas" contra el independentismo.

"Todo esto no va de regeneración democrática, va de regeneración de las expectativa electorales de Illa", ha denunciado Puigdemont, que ha reprochado a Sánchez que, más allá de la "retórica", no plantee "ni una sola propuesta" regeneradora.