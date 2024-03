Cuándo es el Cupón Extra Día del Padre 2024 de la ONCE y todos los premios

El Cupón Extra del Día del Padre es un momento capital cada año para la estructura de Juegos ONCE. La Organización Nacional de Ciegos Españoles tiene una amplia oferta de sorteos e iniciativas de juegos en su estructura, pero hay unos cuantos que encienden anualmente las expectativas de los apostantes de una manera especial, y el de este último gran sorteo de invierno es sin duda uno de ellos.

El Día del Padre empezó a celebrarse en España en 1948 gracias al impulso de Manuela Vicente Ferrero, maestra de una escuela en La Dehesa del Villar: hizo una fiesta en el entorno escolar para honrar a los padres de sus alumnas, que querían completar el círculo comenzado con las mujeres en el el Día de la Madre. Se eligió como símbolo a San José, modelo cristiano de padre trabajador.

El año pasado, el Cupón Extra del Día del Padre recayó en el 35254 y la suerte se repartió entre Cataluña, Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. En los últimos 15 años, el 0 ha sido la terminación más repetida.

Cuánto cuesta un cupón del Día del Padre 2024 y dónde comprar

Jugar cuesta 5 euros y puede hacerse a través de los puntos fijos de venta autorizados, además de los vendedores que ofrecen el cupón en desplazamiento. Por internet, previo registro, el único punto oficial es juegosonce.es.

Los premios del cupón del Día del Padre 2024 de la ONCE

Estos son todos premios que sortea la ONCE con motivo del Día del Padre este 19 de marzo de 2023. La recompensa máxima es de 17 millones de euros brutos a un cupón concreto con los cinco dígitos iguales y en el mismo orden al seleccionado, más la serie elegida.

También se repartirán 99 premios de 40.000 euros netos, porque esa cantidad es justamente la que limita el pago a Hacienda, que se hace por las cantidades percibidas que la superen. Son para todos los acertantes de los cinco números en el orden correcto que no pertenezcan a la serie agraciada con los 17 millones de euros.

La lista de recompensas sigue con 900 premios de 1.500 euros a los cupones con las cuatro últimas cifras en el orden coincidente a las del primer premio; hay 9.000 de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 de 10 euros a las dos últimas y un reintegro (5 euros, el coste del cupón) a la última cifra.

1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie.

99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras

90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 € a la última cifra

Qué día es el sorteo Extra Día del Padre de la ONCE

El sorteo Extra Día del Padre de la ONCE se celebra este martes 19 de marzo de 2024 entre las 21.15 y las 21.35. Se puede comprar un cupón en juegosonce.es hasta las 21.00.

Dónde cobrar el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE

Los productos ONCE comprados en su red de ventas son pagaderos al portador, no pudiendo sustituirse por ningún otro documento o testimonio. El cupón caduca a los treinta días naturales a contar desde el siguiente sorteo. No será válido el cupón roto, enmendado o deteriorado.

Los premios de los cupones preimpresos y de los cupones emitidos por terminal punto de venta se abonan mediante transferencia bancaria, excepto en los cupones con premio inferior a 600 euros, en los que podrá efectuar el pago en efectivo en los Centros ONCE autorizados a ello.

En Zaragoza, el Centro ONCE autorizado para esos pagos está en el Paseo Echegaray y Caballero, 76. En Huesca es en la plaza Concepción Arenal, 6, y en Teruel en Cl. Argentina, 1 (bajo). También se pueden cobrar en las entidades bancarias con acuerdos ONCE.