La Comisión Europea investiga si hay fondos europeos en el caso Koldo

La Comisión Europea está en contacto con las autoridades españolas para "determinar si hay fondos europeos" involucrados en el denominado caso Koldo y ha remitido información sobre la materia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

"La Comisión dará todos los pasos necesarios para proteger el presupuesto de la UE y tiene tolerancia cero contra el fraude", aseguró a Efe un portavoz del Ejecutivo comunitario. Añadió que Bruselas "está en contacto estrecho con la autoridad nacional de gestión", es decir, el Ministerio de Hacienda, para "determinar si hay fondos europeos" involucrados. "Estamos siguiendo la situación detenidamente. La Comisión ha enviado información al respecto a la Oficina Europa contra el Fraude", zanjó el portavoz.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude no ha respondido aún a las preguntas de Efe sobre el caso y la Fiscalía Europea ha señalado que no comenta "investigaciones en curso ni tampoco confirma públicamente en qué casos está trabajando". No obstante, la Fiscalía Europea ha recordado que tiene la obligación de "comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que los hechos investigados" queden bajo el "ámbito competencial" de su departamento.

En España, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que prohíba salir del país sin autorización judicial al empresario Juan Carlos Cueto, señalado como uno de los cerebros del conocido como caso Koldo, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas en plena pandemia.

Se le investiga junto a Koldo García, antiguo asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, y el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, entre otros, por participar, presuntamente, en una trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia de COVID.