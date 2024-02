El Gobierno pide al PP transparencia por sus contactos con Junts sobre amnistía e indultos

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha exigido este lunes al PP transparencia sobre sus contactos con Junts tras conocerse que estudió durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía antes de descartarla y de que Alberto Núñez Feijóo estaría abierto a un indulto condicionado a Carles Puigdemont.

"Llevo 24 horas estupefacta", ha respondido Alegría a preguntas de los periodistas antes de un desayuno informativo protagonizado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Ha incidido en que la revelación del PP sobre sus conversaciones con Junts surge después de que el expresidente catalán Carles Puigdemont dijera en una carta que "todo se sabrá".

"Con lo cual, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué más nos está ocultando el PP? ¿qué más nos esconde?", ha recalcado Alegría, que ha hablado de "pactos" del PP con Junts y también se ha preguntado si habla ahora, porque tiene miedo a que Junts cuente la verdad.

Y es que, en su opinión, ha quedado demostrado que los populares "hicieron una campaña electoral basada en la mentira, una investidura basada en la mentira y una oposición basada en la mentira".

Para la portavoz del Gobierno, los populares "carecen de toda la credibilidad y de principios", aunque "probablemente les queden dos: la hipocresía y la mentira".

Ha apuntado la "indignación" que, en su opinión, deben sentir hoy los votantes y simpatizantes del PP que han participado en manifestaciones contra la amnistía, tras verse "engañados de esta manera".

Además ha denunciado las "calumnias" del PP contra el Gobierno por su apuesta por la "política del reencuentro y la convivencia en Cataluña".

"Y ahora sabemos que el Partido Popular quiere aprobar los indultos", ha dicho y ha añadido que "el colmo de la indignidad es que hemos tenido que escuchar también cómo el Partido Popular entiende que la causa de la independentismo no es terrorismo".

El presidente del PP, Alerto Núñez Feijóo dio este domingo explicaciones sobre los contactos con Junts, que trasladaron fuentes del PP.

Así, en declaraciones a los periodistas en Ferrol, sostuvo: "He dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones: porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles.

"Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto", agregó y, sobre el terrorismo, defendió que se debe investigar "cualquier presunto acto de terrorismo o cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin".