El no de Junts a la ley de amnistía quiebra la cohesión de los socios del PSOE

Los protagonistas del tenso pleno del martes pasado en el Congreso, en el que Junts paralizó el refrendo a la ley de amnistía con su rechazo a aprobarla como está al interpretar su blindaje insuficiente ante la actuación de la justicia, se "están lamiendo las heridas" -describe un cargo de ERC- tras escenificar un divorcio que sacude la legislatura aunque ninguno de los socios contemple como hipótesis hoy un acelerado adelanto electoral. Pero esas "heridas" existen, han dejado una huella que no se esperaba con el tercer mandato presidencial de Pedro Sánchez apenas recién nacido tras una trabajosa investidura, y no solo erosionan la compleja relación del PSOE con los de Puigdemont. También, y con matices añadidos, las de los socios que integran la mayoría que sustenta al Ejecutivo.

Este cuatrienio está tan ajustado en el Congreso como para que Sánchez necesite a todos sus aliados todo el tiempo, como constató el lehendakari Urkullu. Pero esta evidencia se ve matizada por otra: el empeño de Junts de hacer valer sus siete escaños por encima del conjunto, una capacidad de presión que, por el momento, solo ha tratado de escenificar también Podemos tras desgajarse de Sumar.

ERC, Bildu, el PNV y el BNG no renuncian a utilizar el 'botón del pánico' que también está en su poder, pero por el momento han priorizado el bien común que representa para ellos asentar la legislatura frente a las derechas a enfangarla de órdago en órdago. "Un grupo no puede utilizar su estrategia de presión con cada medida", reprocha un representante de EH Bildu, quien advierte de que episodios como el del martes "nos debilitan a todos" y también de que Junts no puede permitirse "humillar al PSOE" en cada votación.

Una reprobación del "error" de los de Puigdemont en la que incide ERC y en la que evita incurrir públicamente el PNV, que, según fuentes de Sabin Etxea, dice "entender" tanto la postura del Gobierno como la de Junts -recalcando, eso sí, que no tiene una hoja de ruta compartida en el Congreso con los independentistas-

Consecuencias imprevistas

Esquerra y Junts han intensificado su pugna interna a cuenta de la negativa de los de Puigdemont a aprobar la ley de amnistía. La proximidad de las elecciones catalanas ha enconado el debate entre las fuerzas secesionistas. Los republicanos cargaron este viernes con todo contra los de Puigdemont. Salieron en tromba dos pesos pesados de ERC, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el viceconsejero Sergi Sabrià.

El president rechazó nuevas enmiendas a la norma tal y como exigen los posconvergentes, por las consecuencias imprevistas que pueden acarrear estos cambios en la norma, y alertó de que la ley está en riesgo por el bloqueo de los posconvergentes. Esquerra ya ha puesto en marcha el 'pressing' Junts. Los de Puigdemont llevan meses insistiendo en que ERC no sabe negociar y que da su apoyo al Gobierno casi gratis. Con el no de Junts a la la ley de amnistía, los republicanos han visto la oportunidad para resarcirse y cargar las culpas de un eventual fracaso de la ley de amnistía a los junteros

El Govern catalán, en manos de ERC, atacó a Junts por cometer un "grave error" y elevó el tono contra sus adversarios independentistas a los que acusó de dejar a mil familias "destrozadas" porque la ley no prosperó el martes pasado. En breve arrancan nuevos juicios vinculados al 'procés', como el que sentará en el banquillo en abril a los dirigentes republicanos Josep María Jové y Lluís Salvadó por su participación en la organización del 1-O. ERC echa la culpa a Junts y trata de que se instale la idea de que a los junteros solo les preocupa la amnistía de Puigdemont y no la de los cientos de personas anónimas que también están encausadas.

"Hemos trabajado para hacer una norma robusta. Puede ser robusta, sí. Pero blindada, con garantías absolutas, no. Igual tenemos que luchar caso por caso", afirmó Sabrià. En Junts creen que ERC traspasó este viernes las líneas rojas de la decencia, al usar el padecimiento judicial de cientos de independentistas como arma electoral.

No obstante, en la formación soberanista sí gustaron las palabras de Pedro Sánchez del jueves, cuando afirmó que los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas. Piden a los socialistas pasar de las buenas palabras a los hechos y que en la ley quede plasmado que ni hubo terrorismo ni alta traición. Lo que sí rechazan tanto ERC como Junts es la llamada vía Asens, que pasaría por aprobar ahora la ley de amnistía tal y como está y dejar para más adelante la reforma del delito de terrorismo en el Código Penal.