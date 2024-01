Año nuevo, talante viejo

Empieza 2024 como acabó 2023, con las urgencias médicas desbordadas, incertidumbre en la economía por el colapso del tráfico comercial marítimo y una crispación que salta de la política a la calle e invita a pensar que la polarización irá todavía a más. Sin entrar a valorar si es o no delito de odio, merecen reproche social quienes deciden empezar el año apaleando una piñata que evoca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ferraz. Debería suscitar, al menos, el mismo rechazo que los escraches que sufrieron hace años cargos del PP. Porque esto no va de víctimas y verdugos; sino de democracia, de tolerancia, de respeto; de ser capaces de defender las ideas con argumentos, y no con chanzas sin gracia que solo jalean quienes crispan porque son incapaces de convencer al resto.

La clase política recoge en la calle lo que siembra en el Congreso. Discordia, polarización, ausencia de confrontación de ideas. El tacticismo y la estrategia eclipsan al diálogo, y 2024 bien podría acabar con ‘desafección’ (política) como palabra del año.

Tropezamos con la misma piedra una y otra vez. No aprendemos. La sanidad se revela incapaz de afrontar epidemias en vacaciones aunque haya quedado claro que ni los virus descansan por Navidad ni se utilizan mascarillas porque molestan, aunque protejan. El bloqueo del Mar Rojo encarece el petróleo y complicará más, si cabe, la ya empinada cuesta de enero.

Solo nos queda la esperanza de que, esta vez sí, los Reyes Magos de Oriente cambien el carbón que merecemos por sentido común para todos.