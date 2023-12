Almeida lanza un "grito de auxilio" a Europa: "Acabaremos con el sanchismo, que a nadie le quepa duda"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado un "grito de auxilio" a Europa desde el Templo de Debod, donde el PP ha organizado un acto a favor de la igualdad y contra la amnistía al independentismo. "Acabaremos con el sanchismo, que a nadie le quepa duda".

Acompañado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros líderes 'populares', Almeida ha reivindicado que en el PP no necesitan "ni mediadores ni intermediarios".

"No necesitamos que un salvadoreño, con todos mis respetos, venga a decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro futuro. No necesitamos un intermediario entre un prófugo de la democracia llamado Pedro Sánchez (presidente de Gobierno) y un prófugo de la justicia llamado Puigdemont (líder de Junts)", ha reprochado el alcalde, en referencia a la elección del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez como verificador internacional de las reuniones que mantendrán el PSOE y Junts.

Cuando la semana que viene se celebra el 45 aniversario de la Constitución, ha subrayado que en el PP se sienten "orgullosos" de la Constitución y de la democracia.

"Ni siquiera Pedro Sánchez nos podrá arrebatar ese orgullo, pero tampoco el futuro que tenemos por delante. Porque yo aquí veo muchas banderas de España", ha subrayado, a la vez que ha indicado que pese a que había muchas banderas de España en el mitin de Sánchez la semana pasada, esas banderas "no podrán tapar la traición que a España y a nuestra Constitución ha perpetrado Pedro Sánchez".

Considera Martínez-Almeida que por mucho que se empeñen "los enemigos de España", la Constitución "no va a ser un paréntesis" en la historia. "La Constitución nos ampara a todos, nos protege a todos, la Constitución es lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia reciente y por eso hay que defenderla aquí, en Madrid", ha asegurado.

Sin embargo, ha valorado que no les debe preocupar ni Puigdemont ni otros líderes independentistas como Arnaldo Otegi sino "la ambición de una persona que por un sillón en La Moncloa quiere vender a todos".

"LA PÁGINA MÁS OSCURA DE PSOE" CON SÁNCHEZ

Por ello, ha expresado que el "sanchismo" es "la página más oscura de la historia del PSOE". "Me niego a pensar que no haya socialistas que no se avergüencen de que su partido se vaya a Ginebra con un intermediario a negociar con un golpista", ha censurado Así, cree el regidor que hay socialistas que se avergüenzan "de un partido al que ahora mismo no conoce ni la madre que lo parió, como diría Alfonso Guerra".

En esta situación, ha agradecido la labor de Feijóo, como "ese hombre de Estado que sin responsabilidad pide disculpas por lo que está pasando en España".

"Estoy seguro de que habrá españoles que no entiendan lo que está pasando pero nos necesitan, necesitan que demos la cara, que habrá españoles que caigan en la desesperanza que no vean la luz al final del túnel, pero nos necesitan", ha afirmado el alcalde de la capital.

También, y junto a la presidenta madrileña, ha reivindicado que en Madrid seguirán comprometidos con la Constitución. "Podéis contar con nosotros, somos la orgullosa capital de la nación y vamos a jugar el papel que nos corresponde", ha asegurado.