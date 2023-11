Feijóo se abre a pactos de Estado con Sánchez en asuntos como la violencia de género "Venimos a establecer puentes"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el PP es "un partido de Estado que cree en los pactos de Estado" y ha mostrado su disposición a llegar a acuerdos en temas como la lucha contra la violencia de género. Tras acusar al Ejecutivo de PSOE y Podemos de "utilizar" este asunto de forma partidista en la pasada legislatura, ha pedido "volver" al consenso del pacto de Estado contra la violencia machista que aprobó en 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Venimos pues a establecer puentes y venimos a decir que el Partido Popular sigue siendo el partido de Estado que cree en los pactos de Estado", ha proclamado Feijóo en la clausura del acto que ha organizado su partido en Madrid con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sobre "puentes" ha hablado también el presidente del Gobierno este viernes en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje a Oriente Próximo. En esa charla, Sánchez ha afeado al PP la "polarización asimétrica" que está llevando a cabo con sus insultos, pero al mismo tiempo ha manifestado su voluntad de "tender puentes" para el acuerdo con el principal partido de la oposición.

"Cuando el independentismo le abandone, que no me busque"

Durante su intervención, Feijóo ha reiterado lo que le dijo a Pedro Sánchez durante el debate de investidura. "Cuando el independentismo le abandone que no me busque. Pero le digo también que para luchar contra la violencia machista me encontrará siempre. Siempre", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.

En este sentido, el presidente de los 'populares' ha señalado que el PP estará "siempre" para esa lucha contra la violencia machista "desde las instituciones", tanto en sus gobiernos autonómicos como en el Parlamento nacional.

En su discurso, el líder del primer partido de la oposición ha animado al Gobierno a "derribar el muro" con el que, a su juicio, pretende excluir a una parte de la sociedad y a trabajar unidos contra la violencia de género.

"Se lo decimos muy claramente, no nos gustan los muros, pero si el Gobierno sigue levantando un muro, que deje un hueco en ese muro y establezca un puente con el partido mayoritario, porque va a encontrar al partido mayoritario siempre a favor de la lucha contra la violencia machista", ha apostillado.

En este sentido, Feijóo ha reiterado que el PP "cree en los pactos de Estado" y ha apostado por evaluar y revisar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A su entender, la igualdad y la lucha contra la violencia de género deben volver a ser una prioridad, "no un campo de batalla interno y externo del Gobierno" ni un foco de polémicas entre ministerios.

El líder del PP ha calificado de "incoherente" presumir de las mejores políticas feministas y prescindir de la ministra de Igualdad o presumir de avances cuando los datos apuntan a retrocesos. De hecho, ha subrayado que la Ley del 'solo sí es sí' ha deparado la excarcelación de 121 agresores sexuales y la reducción de más de 1200 condenas.

Espera que el nuevo gabinete "acierte"

Feijóo ha finalizado su discurso asegurando que espera que el nuevo Gobierno "acierte". "Yo quisiera finalizar diciéndole al nuevo Gobierno de nuestro país que acierte, porque si acierta el Gobierno, es evidente que iremos mejor".

Así, y tras pedir de nuevo a Sánchez que "no vuelva a romper la unidad" en España con la violencia de género como ha ocurrido "en los últimos cuatro años", ha señalado que en este tema "no está solo" porque "al final quien implementa este tipo de medidas son las comunidades autónomas y los ayuntamientos".