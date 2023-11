Aciertos y errores sobre la alfombra roja de los Latin Grammy: mucho color y alguna extravagancia

La alfombra roja de los Grammy Latinos ha dejado looks de lo más extravagantes. Algunos elegantes y bonitos, otros han dejado mucho que desear.

Por la alfombra roja de los premios, que ha durado más de cuatro horas, han pasado grandes nombres. Shakira, Rosalía, Karol G, Laura Pausini, Victoria Federica , Vicky Martín Berrocal, Paz Vega, Sebastián Yatra o Danna Paola son solo algunos de los importantes artistas que se trasladaron hasta la capital andaluza con motivo de los grandes premios de la música latina.

El despliegue de looks ha sido digno de la magnitud del evento y como en cada alfombra hay quienes triunfan y otros que se quedan por el camino. Aquí van las 10 mejor vestidas con un vestido fucsia y uno de volantes como grandes triunfadores. Y como no, la gran Rosalía, que ha sido la favorita con un espectacular vestido negro de encaje de Balenciaga con transparencias, brillos y una enorme cola.

Los looks de cada artista dan mucho que hablar. Cientos de ojos puestos sobre sus vestidos de los que sacan lo mejor, pero también lo peor. Este año ha habido grandes sorpresas, artistas que suelen ser las más elegantes en cada evento y que no han estado acertadas en los Grammy Latinos. La modelo y presentadora Nieves Álvarez ha dejado la elegancia que le caracteriza en casa con un vestido estrafalario que para nada va con su estilo. Victoria Federica ha sido muy criticada en redes sociales por llevar un vestido "similar al aluminio", como decían algunos usuarios en X, antigua red social Twitter, y solo un guante azul. Pero no han sido las únicas. Estos son los looks menos acertados de la gala.