El etarra Juan Carlos Subijana vuelve a prisión tras revocarse su segundo grado

El preso de ETA Juan Carlos Subijana Izquierdo ha regresado a la cárcel vizcaína de Basauri después de que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria haya estimado el recurso de la Fiscalía y revocado el tercer grado que le había concedido el Gobierno Vasco.

La red de apoyo a los presos de ETA Sare ha informado este viernes en un comunicado de que esta es la segunda vez que se revoca la semilibertad otorgada a Subijana, ya que el pasado mes de febrero la Audiencia Nacional se pronunció también en el mismo sentido.

La jueza estimó entonces las alegaciones del fiscal y consideró prematura la concesión del tercer grado a Subijana al estar condenado por delito "muy grave (asesinato) y delito de daños a un total de 28 años de prisión", teniendo "aún pendiente un largo periodo de cumplimiento de la pena".

Fue condenado en concreto por reunir información para asesinar el 22 de octubre de 2000 al funcionario de prisiones de la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava) Máximo Casado.

Hasta el momento, añadía el auto, ha cumplido la mitad de la condena -no las tres cuartas partes-, "que no extinguirá hasta 2028 y no tiene previsto el cumplimiento definitivo hasta el año 2035, para lo que faltan 12 años de cumplimiento".

En esta segunda ocasión, según Sare, el Juzgado de Instituciones Penitenciarias se ha pronunciado en el mismo sentido y ha revocado el segundo grado a este recluso natural de Vitoria.