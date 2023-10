Aragonès exige que Puigdemont y Junqueras puedan volver a presentarse a las elecciones

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, abordó este lunes una de las cuestiones más delicadas de la negociación para la investidura: el futuro político de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Aragonès fue categórico, al señalar que la amnistía que negocian con los socialistas debe exonerar por completo a todos los encausados del 'procés'. "Deben tener todos sus derechos civiles y políticos plenamente restaurados", advirtió. Es decir, Puigdemont y Junqueras, si son amnistiados, deberían poder presentarse a las elecciones de nuevo "como cualquier otro ciudadano, ni más ni menos", avisó.

Se especula con que los dos pesos pesados del independentismo podrían competir en las próximas catalanas (aunque en ERC aseguran que el candidato es Aragonès), pero también podrían encontrar trabas en el Tribunal Supremo, como ya ocurrió con la reforma del Código Penal aplicada a los líderes secesionistas.

Aragonès dijo este lunes en TVE que "habrá amnistía", si bien enfrió las negociaciones al considerar que ve aún "lejos" la investidura de Pedro Sánchez. ERC pone sobre la mesa tres carpetas. La primera tiene que ver con la amnistía, la segunda hace referencia al referéndum y la tercera, a cuestiones de financiación y traspasos competenciales. El dirigente de Esquerra habló de semanas para poder cerrar un acuerdo. Este debe pasar, según las exigencias de los republicanos, por una ley que amnistíe a todos los condenados por el 'procés' desde 2013 hasta la actualidad.

"No es un punto final"

Sobre el referéndum, el presidente de la Generalitat insiste en situarlo en la ecuación de la investidura, a pesar de que el Gobierno ha cerrado esa puerta en varias ocasiones. "La amnistía no es una ley de punto final, sino que debe ser un punto de partida", afirmó.

Aragonès aclaró que no está exigiendo un referéndum a cambio de investir a Sánchez. Lo que pide es que el PSOE acepte una negociación en los próximos cuatro años sobre la cuestión soberanista. "Las características del referéndum tienen que formar parte de la negociación", reiteró. Los republicanos no se cierran solo a una consulta de sí o no a la independencia e instan al PSOE a poner sobre la mesa su alternativa. En cualquier caso, donde ERC pone más el acento en los últimos días es en exigir el traspaso integral de Cercanías, con dotación presupuestaria incluida.