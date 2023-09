Suben a tres las denuncias contra los ocho menores detenidos por agredir sexualmente a una niña en Alicante

Los ocho menores de edad detenidos por presuntamente agredir sexualmente a una joven de 13 años en Crevillent (Alicante) se enfrentan a otras dos denuncias más por agresiones a menores, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

La Guardia Civil detuvo esta semana a ocho menores, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años --nacidos entre 2006 y 2008--, por presuntamente agredir sexualmente a una joven de 13 años. El juzgado de Menores de Alicante acordó este martes dejar en libertad a los ocho detenidos y ha impuesto una orden de alejamiento de 300 metros durante seis meses para seis de los arrestados, según ha publicado el diario 'Información'.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo Mujer Menor de Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante.Al respecto, Bernabé ha confirmado las ocho detenciones y ha informado que, en estos momentos, hay tres denuncias contra ellos por agresiones a menores, en una investigación que surgió "en el ámbito escolar y con los profesionales del ámbito escolar". "Hubo una primera denuncia y, a raíz de esa primera, ha habido dos denuncias más, por lo tanto son tres denuncias las que se han presentado en este momento en la Guardia Civil", ha detallado.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha apuntado que este caso se circunscribe en el ámbito del menor, al ser los arrestados menores de 18 años, y ha añadido que la investigación está en manos de la justicia.

En este sentido, Bernabé no ha querido valorar la decisión de puesta en libertad de los menores porque los hechos ya están en el ámbito de la justicia "y no me corresponde a mí hablar en este sentido: la Guardia Civil actuó hace dos días, hubo ocho detenciones y hay constancia de tres denuncias", ha zanjado.

La primera víctima es también menor de edad, una chica de 13 años, y al parecer los hechos ocurrieron por primera vez en septiembre de 2022, según informaron fuentes de la investigación.