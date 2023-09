El debate de investidura acentúa las diferencias entre Podemos y Yolanda Díaz

El malestar de Podemos con la estrategia desarrollada por Yolanda Díaz en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo escaló este miércoles hasta cotas máximas. Los morados elevaron las críticas sobre la vicepresidenta segunda al considerar que el reparto de turnos -a los que no accedieron- y sus intervenciones en el pleno fueron "un error" que dejó "la crítica dura" en manos del PSOE. También deslizaron un aviso a la líder gallega, que "vivir de las rentas -en referencia a los éxitos pasados del partido- tiene fecha de caducidad" si esta no se gestiona bien, como señaló su diputada Martina Velarde, una de las cinco parlamentarias con las que cuentan los de Ione Belarra dentro del grupo parlamentario de Sumar.

Díaz no tomó la palabra en el debate, al igual que el presidente Pedro Sánchez, y Sumar optó por las intervenciones de su portavoz en el Congreso, Marta Lois, y también las del dirigente de IU Enrique Santiago y la diputada de En Comú Podem y portavoz adjunta, Aina Vidal. Ambas formaciones cuentan con los mismos diputados que los morados, un dato que les sirve para justificar su sentimiento de agravio.

Por ello, la paciencia en Podemos con lo que interpretan como un intento de silenciarles se agota poco a poco en un momento delicado en el que las negociaciones para investir a Pedro Sánchez se van a reactivar tras el parón de la investidura. Los morados recuerdan que, con cinco votos en el Congreso, son "indispensables" para reeditar el Gobierno de coalición y llevan semanas amenazando con tomar decisiones de forma autónoma si no se cumplen algunos requisitos como, por ejemplo, que su número dos, Irene Montero, se mantenga al frente del Ministerio de Igualdad.

Si el martes fue el diputado Javier Sánchez Serna el que responsabilizaba a la líder gallega de negarles la posibilidad de intervenir en el pleno y el coportavoz del partido Pablo Fernández lamentaba "el autoritarismo en Sumar", este miércoles fueron las ministras Montero y Belarra las que consideraron que en la estrategia de Díaz "sobró bipartidismo" y elementos reconocibles para evitar que sus bases "puedan percibir que el discurso de Sumar y el de los socialistas es el mismo".

"Retratar" al PSOE

Las diferencias son tales que ambas partes ni siquiera están de acuerdo en sus diagnósticos sobre la intervención de Óscar Puente en la investidura. Mientras que Díaz no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza y hacer visibles gestos de desagrado ante lo que consideraba "un espectáculo que solo se pueden permitir los privilegiados", Belarra cree que la estrategia de los socialistas de sacar a un portavoz "más duro" como el exalcalde de Valladolid "funcionó".

Y es que Podemos proponía aprovechar el debate no tanto para cargar contra Feijóo, al que ya daban por desahuciado, sino para intentar "retratar" a un PSOE "que siempre tiende a hacerse pasar por un proyecto político netamente de izquierdas que no es", añadió la secretaria general del partido morado en una entrevista en Canal Red. "Honestamente faltó la voz de Podemos para decirle al PSOE que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial es responsabilidad suya por no cambiar la ley porque no quiso usar la mayoría que teníamos la anterior legislatura", apostilló.

Los de Belarra son conscientes de que la dependencia de Junts de la que Sánchez adolece para ser investido sumada a la presencia del PNV en el bloque de investidura que se está empezando a forjar va a acabar moviendo el eje del Ejecutivo hacia posiciones "más escoradas a la derecha". La pasada legislatura, su exlíder Pablo Iglesias formó una entente con EH Bildu y Esquerra para "arrastrar! a los socialistas hacia sus postulados en cada negociación. Un minibloque dentro del catálogo de socios de la coalición que solo se empezó a resquebrajar con el ascenso de Díaz a vicepresidenta.

Belarra también reconoció que Feijóo utilizó "los errores de Sumar" para atacarles. Entre ellos, el "veto" de la vicepresidenta hacia Montero en las listas del 23-J. El líder del PP llegó a bromear desde la tribuna con ser investido presidente gracias a los cinco votos de Podemos si la mantenía como ministra de Igualdad.