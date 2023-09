ERC avisa a Sánchez: "Una amnistía por el 1-O debe sentar las bases para que se produzca un nuevo 1-O"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado este martes un aviso al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, defendiendo que una hipotética ley de amnistía por los hechos del 1 de octubre de 2017 "debe sentar las bases para que se produzca un nuevo 1-O".

Así lo ha dicho Rufián durante su intervención en la sesión de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, dando por hecho que no acabará prosperando y poniendo deberes a Sánchez en la negociación para una hipotética investidura del líder socialista. Rufián ha hecho toda su intervención en catalán aunque en su segundo turno se ha pasado al castellano.

En plenas negociaciones, Rufián ha defendido que "no se pueden amnistiar las consecuencias de un conflicto sin contemplar una solución para dicho conflicto": "Esta solución tiene nombre y apellidos, que es votar".

Por ello, Rufián ha recalcado que "la amnistía no es el final", en medio de estas negociaciones para investir a Sánchez, insistiendo en que estas conversaciones acaben en un referéndum.

A su vez, el portavoz de ERC ha reivindicado la amnistía defendiendo que otros países ya lo hicieron, poniendo el ejemplo de los 'traidores' del nazismo en Alemania en 2009; la de Portugal con el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho, condenado por subversión militar o la del grupo terrorista IRA en Reino Unido hace apenas unos meses.

En este sentido ha cuestionado si alguno de los diputados "tiene alguna idea mejor" que "judicializar, amenazar, reprimir, encarcelar, pegar, inventarse conceptos jurídicos como violencia ambiental o alzamiento tumultuari", ha recriminado.

"Hoy aquí, ¿tiene alguien una idea mejor que la amnistía?" ha señalado para indicar que los independentistas no van a desaparecer al igual que quienes están en contra de la independencia. Al tiempo, ha asegurado no hay nadie en Cataluña que haya dejad de ser independentista por haber encarcelado al líder de ERC Oriol Junqueras y al resto de condenados por el procés.

Además ha asegurado que el primer beneficiado de la amnistía será "el Estado" porque la democracia española está "en construcción" y si ha soportado que se amnistiaran "a corruptos y golpistas de verdad" también aguantará que se amnistie a "activistas y demócratas de verdad", según ha definido a los implicados en el proceso independentista.

Mensaje a Junts

Por otro lado, en referencia a Junts, ha celebrado que ya no se repartan "carnés de pureza para negociar" después de que la formación de Carles Puigdemont haya criticado a ERC a lo largo de la legislatura por negociar con el PSOE de Pedro Sánchez y ahora sean ellos los que pueden negociar una posible amnistía.

"Ahora que no se están repartiendo carnés de pureza para negociar en Cataluña y que ustedes necesitan negociar más que nunca, tenemos una oportunidad histórica para hacerlo. Histórica. Una oportunidad enorme para hacerlo", ha subrayado.

Así ha reivindicado la labor de su partido para que se haya pasado de querer detener a independentistas en el exilio a querer negociar con ellos "que se ha roto la cara" para que esto sea así. Rufián ha lanzado un dardo a Junts al señalar que da la bienvenida a quienes ahora "se apropian de luchas pasadas que nunca defendieron".

Además ha señalado que esta situación ha cambiado y se ha pasado a la negociación porque "el PSOE no tiene plan B" y además Ciudadanos "ya no existe".

Feijóo no tiene mayoría

Por otro lado, Rufián le ha repetido a Feijóo que no tiene mayoría para gobernar porque el sistema es representativo "ni es Pasapalabra, ni es la Champions ni es Rolland Garros", ha indicado y por tanto "no gana quien gana" sino quien puede sumar para gobernar. "Y usted, señor Feijóo, simplemente no puede".

Además ha pedido a los diputados del PP que se cuestionen por qué han pasado de poder pactar con partidos nacionalistas como Convergencia de Cataluña y el PNV -"con Arzallus o con Pujol"- a solo poder hacerlo con Vox.

El portavoz de ERC le ha echado en cara que solo le apoye el partido de Abascal y también socialistas "rebotados" y que están todo el día "cal al sol", según ha espetado, para referirse al expresidente del Gobierno, Felipe González y a su número dos Alfonso Guerra.

En la misma línea ha ironizado al señalar que también le apoyarán "estadistas como Bertín Osborne, José Manuel Soto y supongo que también (Luis) Rubiales" y a su juicio esta falta de apoyos se produce porque representa a una derecha que quiere gobernar el país "odiando a la mitad" del propio país.

Rufián ha lanzado otro reproche al líder del PP al referir que a su partido le molesta mucho más que entren pinganillos en el Congreso a que lo hagan "Guardias civiles" en referencia al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Por último el portavoz del ERC ha reprochado que se haya calificado a la amnistía como el desafío más grande a la democracia en la historia del país y que por tanto se haya situado por encima de otros asuntos como la banda terrorista ETA, la ultraderecha, el 23F, la inflación, el 11M, la troika, la corrupción, las cloacas del Estado, las corruptelas del Rey, las hipotecas, los precios, la economía, la crisis climática, los asesinatos machistas que llevamos tantos como el año pasado.

Saldría del Congreso con Barretina

Ya en su turno de réplica y en castellano, Rufián ha reprochado a Feijóo que considerándose un partido constitucionalista ponga en duda una decisión de la Mesa del Congreso y del Senado, en referencia a las críticas por el uso de las lenguas cooficiales y el uso de pinganillos.

"Se lo digo yo como portavoz de un partido independentista, es vergonzoso que un partido de Estado, lo dicen ustedes, ponga en duda una decisión de la Mesa.

En todo caso, le ha reprochado que le meta "mucha caña" a Junts y ha apostado que si hoy esa formación le diera sus votos para ser presidente saldría del Congreso "con una barretina".

Finalmente le ha recomendado que tenga cuidado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso porque "le marca la agenda" y le podría pasar que le diera "el mismo jarabe" que a su juicio le dieron a su antecesor en el cargo, Pablo Casado.

Feijóo afirma que ERC quiso hablar con el PP después de las elecciones

El candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado durante su réplica al portavoz de ERC, Gabriel Rufuián, y a la de Junts, Miriam Nogueras, que Esquerra quiso hablar con el Partido Popular después de las elecciones.

Ante la sorpresa del portavoz de ERC, Feijóo ha insistido: "sí, señor Rufián, ¿usted no lo sabe? bueno, no diré quién" y ha ironizado al decir que "es curioso que vayan de independentistas y no puedan hablar con el PP porque el PSOE no les deja hablar".

A los independentistas catalanes les ha advertido Feijóo de que o mienten ellos sobre la amnistía o está mintiendo el presidente en funciones. "La amnistía es el primer paso para otro 1 de octubre, lo ha dicho el señor Rufián. Nos miente el señor Rufián o nos miente usted, porque si no, no hay investidura, señor Sánchez", ha dicho además dirigiéndose al líder del PSOE, al que ha pedido que aclare si "sí o no" a la amnistía, el referéndum o la declaración de independencia en Cataluña.

Feijóo ha denunciado que Sánchez no ha hablado para no responder a la amnistía y porque le dan "vergüenza" sus pactos y ha instado a la portavoz de Junts a tener "cuidado al hacer acuerdos ilegales porque al final descubrirán que les han engañado.

El candidato del PP ha cargado además contra los "discursos intercambiables" de ERC y Junts, lamentando las diferencias con el antiguo Convergència i Unió.

Además, les ha acusado de "trapichear" con la formación de los grupos, pues considera una "cacicada" que el PSOE haya permitido que tengan grupo propio en el Congreso.

Feijóo ha reivindicado asimismo que el PP no es un partido "anti Cataluña" y ha recordado que el 23J adelantó en votos a ERC y a Junts en esta región, aunque el PP sacó seis escaños y ERC y Junts, siete, respectivamente.

"No van a conseguir ni una palabra en contra de Cataluña de este portavoz", ha subrayado Feijóo reivindicando al PP catalán como el partido que representa a los catalanes no independentistas.

Además, ha centrado gran parte de su réplica en denunciar los problemas económicos o sanitarios de Cataluña, que los catalanes paguen 15 impuestos propios o se quejen de un sistema de financiación que, ha dicho, pactaron bilateralmente con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero .

"Esto es lo que interesa a los ciudadanos de Cataluña. Seguro que también las cuestiones identitarias, pero ¿esto? Esto les interesa mucho", ha agregado Feijóo, que ha hecho referencia al PIB catalán, la inversión extranjera, la deuda, la vivienda, la okupación o la creación de empleo.