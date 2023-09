"Josu Ternera me ha parecido un monstruo": las opiniones del público tras ver el documental

"El documental está muy bien y él me ha parecido un monstruo". Esta es la opinión de una espectadora madrileña que este viernes ha acudido a la primera proyección del documental "No me llame Ternera" en el Festival de Cine de San Sebastián.

El filme, dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, que recoge una entrevista al exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, ha sido objeto de polémica porque víctimas del terrorismo, algunos intelectuales y sindicatos policiales habían solicitado su retirada de la programación del Festival, entre otras razones por entender que forma parte "del proceso de blanqueamiento" de la banda terrorista.

Curra, la espectadora madrileña, ha visto en Urrutikoetxea "un tipo de una frialdad pavorosa que no se arrepiente nunca, que lo justifica todo por fines políticos, y que es capaz incluso de reprochar al Estado que no evacuara a la gente cuando se les avisó del atentado de Hipercor".

"Mi percepción, frente a esas firmas en contra de que se proyectara sin haberlo visto, es que el documental no solo no lava la cara a Josu Ternera, sino que le deja como lo que es, un monstruo que justifica por fines políticos cosas como las que pudieron hacer los nazis, los estalinistas o cualquiera de los asesinos que en nombre de cualquier movimiento han matado a otros", ha subrayado.

Al igual que ella y otras personas del público a las que han preguntado los informadores, el periodista argentino Sebastián Rodríguez Mora piensa que el filme es "lo contrario" al blanqueamiento de ETA.

"Entiendo el rechazo visceral de víctimas, en parte lo entiendo también en una persona como Savater, que ha sido señalado como objetivo, pero no creo que sea un blanqueamiento, al contrario", ha señalado Rodríguez Mora sobre este documental, en el que Ternera dice que "terrorismo" es el de los atentados yihadistas de Madrid, Londres y París, pero no el de ETA, que "en absoluto buscó provocar víctimas indiscriminadas".

También se ha pronunciado Lourdes Oñederra, miembro de la coordinadora Gogoan por una Memoria Digna, que ha señalado que "las cosas hay que verlas y luego comentarlas" y que algo positivo de "No me llame Ternera" "puede ser precisamente que provoque discusión".

"Creo que las víctimas lo que tienen que hacer es verla, comentarla y tener voz protagonista. Lo que se puede hacer, lo único positivo que se puede hacer con el desastre que ha ocurrido es precisamente revisarlo, no meterlo debajo de la alfombra, porque aquí tenemos mucho que revisar y mucho que sanar", ha apuntado.

No percibe tampoco "blanqueamiento de ETA" en la película, aunque añade que "cada cual lo va a ver desde su punto de vista".

"Indudablemente, yo cuando lo estaba viendo, me ponía en el pellejo de gente más joven o de gente que si no es simpatizante de ETA, por lo menos no es crítica y en ese sentido, yo no sé si se desmitifica lo suficiente, pero no es una crítica a la película", ha agregado.

Se ha mostrado "en contra de la censura" del filme y ha insistido en que las víctimas de ETA, "que también son plurales, dejen oír sus voces".

"Me parece que hay mucho de que hablar, desde luego. Y del personaje tendrían que hablar psicólogos y psiquiatras, como de todos nosotros. Tenemos mucha, mucha terapia que hacer. Es bueno que las cosas se pongan encima de la mesa y lo interesante es que se escuchen todas las voces porque hay mucho silencio, algunos más o menos impuestos y otros interesados", ha recalcado.