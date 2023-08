El PP cuenta con el apoyo de Vox: "Suele cumplir con su palabra y con sus compromisos"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, se ha mostrado este martes convencido de que Vox apoyará la investidura del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a la Presidencia del Gobierno, al afirmar que "suele cumplir" con la palabra y con sus compromisos.

"Evidentemente confiamos no solo en la palabra, no solo en los comunicados emitidos, sino también en el documento que se ha trasladado al conjunto de la sociedad española", ha señalado en una entrevista en RNE, después de que Vox dejara en el aire su apoyo por lo ocurrido en la elección de la Mesa del Congreso.

Bendodo ha evitado aclarar si ha habido contactos en las últimas horas con los de Santiago Abascal, al ser preguntado por esta cuestión, pero ha insistido en que Vox dijo públicamente que no iba a bloquear un gobierno constitucional liderado por el PP y que iba a apoyarlo "sin pedir nada a cambio". "Ese documento, para nosotros, sigue vigente", ha sentenciado, antes de opinar que no hay motivos para que Vox no cumpla con esa palabra ahora.

En cuanto a la reunión que mantendrá Feijóo con el Rey, ha dicho que va como líder del partido que ganó las elecciones y que si don Felipe le encarga acudir a la investidura irán "encantados", cumpliendo su mandado e intentando llegar a acuerdos.

Ha avanzado que el presidente del PP, que cerrará esta tarde la ronda de contactos con el rey, le trasladará que cuenta con "amplios apoyos" para formar gobierno, que ha cuantificado en 172, y que están trabajando para lograr más.

Sobre el cambio de postura del PSOE, en el sentido de que no obstaculizará que Alberto Núñez Feijóo intente optar a la investidura a la Presidencia del Gobierno, ha dicho que, en este caso, el PSOE "se arroga una opción que no le corresponde".

"No le corresponde a (Pedro) Sánchez vetar o no si un candidato puede ir a la investidura", ha comentado, antes de recordar que las normas dicen que, una vez constituidos los grupos parlamentarios, es el rey el que propondrá un candidato a la investidura.

Por otra parte, se ha referido al revuelo generado por el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de medallas tras ganar el título mundial en Sídney.

Al respecto, ha lamentado que "la gran gesta" de las campeonas del mundo se esté viendo empañada por la actuación de Rubiales en un hecho que ha calificado de "absolutamente condenable".

"No es justo" que se esté hablando más a nivel internacional de este hecho, que del propio éxito deportivo, ha señalado, antes de expresar el rechazo del PP a la actuación del presidente de la RFEF.