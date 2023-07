Belarra critica "el contubernio bipartidista" y ve en Sumar la garantía de que PSOE no traicione el mandato progresista

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que Sumar es la "única garantía" para que el PSOE "no traicione el mandato progresista que, una y otra vez, vota la ciudadanía vasca y navarra" y, tras denunciar "el contubernio bipartidista", ha asegurado que la relación política "más estable" de la democracia española es la del PP y PSOE.

Además, ha confesado que le preocupa Vox, pero "muchísimo más" que recupere el Gobierno el PP, "el partido más corrupto de Europa", que hizo "lo legal y también lo ilegal para perseguir a sus adversarios políticos".

En su intervención, Belarra, tras poner en valor el "trabajo invisible pero imprescindible" de Garrido para hacer posible la Ley de Vivienda, ha agradecido a la militancia el afrontar esta campaña en un "ejercicio de responsabilidad histórica que se estudiará en España".

Belarra ha indicado en esta campaña se ha evidenciado que el poder económico y que el poder mediático en este país "tiene muy claro lo que quiere de estas elecciones generales y lo que quiere es restaurar el bipartidismo", un objetivo político que "comparten tanto el PP como el PSOE".

A su juicio, PP y PSOE quieren "resucitar el sistema del turno", por el cual "unas veces gobiernan unos, otras veces otros, pero siempre mandan "los mismos, los que no se presentan a las elecciones" para citar, a continuación, al "Banco Santander, los Juan Roig, Ana Patricia Botín, los que mandan desde las tertulias de los medios de comunicación como Susana Grisso o Ana Rosa Quintana".

Asimismo, ha indicado que la relación más estable de las últimas décadas no es la que han construido el PSOE y el PNV, pero, a su juicio, la relación política "más estable de la democracia española" es la del PP y PSOE, ha recordado, para añadir que "juntos reformaron el artículo 135 de la Constitución poniendo por delante de los derechos de la gente el pago de la deuda" y también aplicaron el artículo 155 en Cataluña, "una recentralización de competencias sin precedentes".

A ello ha añadido que, "esta misma legislatura se ha visto cómo el PP y el PSOE se daban la mano para repartirse la radiotelevisión española y el PSOE le ha permitido al PP que no renueve el Consejo General del Poder Judicial, permitiendo que controlen el Poder Judicial por detrás". "Frente a ese contubernio bipartidista está Sumar", ha defendido Belarra, que ha asegurado que son la "única oposición posible a ese poder".

Así ha puesto en valor que en esta legislatura han "conseguido la actualización al IPC de todas las pensiones, que las pensiones mínimas suban más que nunca antes" y "gracias al trabajo que ha hecho Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad por primera vez las mujeres, y las de abajo, las mujeres que saben lo que son los suelos pegajosos, han podido participar de la gobernabilidad en este país".

"Hemos construido la Ley trans y de derechos LGTBI, la Ley 'solo si es sí', una nueva Ley del aborto que garantiza el derecho al aborto en este país", ha subrayado, para añadir que las mujeres han podido participar "también de la gobernabilidad en este Estado" con Unidas Podemos en el gobierno de coalición con el PSOE.

"Creo que en estos últimos días de campaña es muy importante explicarle a todo el mundo que ha sido este espacio político el que ha conseguido convertir en política", ha sostenido.

Belarra ha señalado que todo lo logrado "se hace dentro del Gobierno, se hace picando piedra, se hace presionando, presionando y presionando al PSOE para conseguir que haya avances sociales, que después alguien pueda votar en el Congreso" y ello "solo lo garantiza" en estos comicios Sumar.

Así se ha dirigido a quienes dudan entre votar a Sumar o a los socios de la investidura para señalarles que "si Sumar no está fuerte, no va a haber gobierno de coalición y no va a haber nada que apoyar por parte de los socios a partir del próximo 23 de julio".

"Sin política ficción"

También se ha referido a quien duda entre votar a Sumar y votar al PSOE y ha indicado que "no hace falta hacer política ficción", sino mirar lo que ha pasado en estas elecciones municipales y forales, "lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Pamplona otra vez".

"Muchas veces el Partido Socialista traiciona el mandato progresista que le da la ciudadanía de este país. La única garantía para que el PSOE no traicione ese mandato progresista que, una y otra vez, vota la ciudadanía vasca y vota la ciudadanía navarra es este espacio político", ha advertido. Ha añadido que, si no hay "muchas posibilidades de que todo ese voto que dicen que es útil, que va al PSOE paradójicamente acabe garantizando una investidura la del Partido Popular". "Y no me estoy inventando nada, ya lo hicieron en 2016", ha remarcado.

Belarra ha pedido el voto a los vascos porque lo que se juega en estas elecciones es "muy grave" y es "un proceso de derechización" que "ya se ha puesto en marcha en las elecciones autonómicas y municipales.

La ministra ha confesado que le preocupa "mucho" que Vox pudiera entrar en el Gobierno de España, pero "más" que el PP acceda al Ejecutivo central porque "es el partido más corrupto de Europa" que hizo "lo legal y también lo ilegal para perseguir a sus adversarios políticos y hizo lo imposible para que este espacio político no llegara al gobierno de nuestro país".

Frente a este PP "corrupto y mentiroso", ha sostenido que Sumar "tiene lo más valioso que puede tener un espacio político, que es un montón de gente que tiene esperanza, que sabe que cuando hacemos las cosas juntas, cuando no nos soltamos la mano, podemos convertir en posible cosas que nos habían dicho que eran imposibles".

"Con esa esperanza, con esas ganas, sabiendo todo lo que hemos demostrado en esta legislatura, os pido que el próximo domingo vayáis a votar", ha concluido.