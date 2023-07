Feijóo y Aznar se conjuran contra Vox con el bloqueo en Murcia como aviso ante el 23J

El PP ha convertido la Región de Murcia, donde Vox bloquea el Gobierno de Fernando López Miras, en el ejemplo de lo que podría deparar el 23J si el voto no se concentra en Alberto Núñez Feijóo, y así lo han advertido el candidato del PP y el expresidente José María Aznar, referente también del electorado de Santiago Abascal.

Ambos han acudido a Murcia, haciendo frente a la alerta roja por los 44 grados previstos, para respaldar a López Miras y pedir, todos a una, el voto útil, lo que han hecho desde un recinto cerrado, el auditorio Víctor Villegas, donde el aire acondicionado se ha quedado corto para aliviar las altas temperaturas.

El llamamiento ha tomado diferentes formas

"Si siguen poniendo palos en las ruedas de la bicicleta, la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer, no es momento de poner palos en las ruedas, le ha dicho Aznar a Vox. Y a sus votantes les ha llamado a dejar "los palos en casa" y a "que vengan a la mayoría sólida, fuerte" del PP.

Sin mencionar explícitamente a Santiago Abascal, Aznar ha afirmado que un "estadista que cuando deja el gobierno espera que le agradezcan lo que ha hecho no es un estadista" y que de igual forma "un dirigente político que no es capaz de valorar el momento histórico en el que vive, no es un dirigente político".

"El partido sanchista, Sumar, el conjunto de todos los que se han cabreado con Podemos, los que mandan: Bildu, ERC o los de Puigdemont, y los que quieren que gobierne el PP pero no dejan que gobierne el PP, todos facilitan que Sánchez se pueda quedar en el Gobierno después de perder", ha advertido por su parte Feijóo.

El candidato del PP ha defendido además un PP de mayorías frente a las "pinzas y chantajes de la minoría": "Si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean (...) y si el sanchismo y Vox quieren seguir bloqueando la Región de Murcia lo pagarán en las urnas el 23 de julio".

"Murcia no es un laboratorio, pero sí es un espejo de lo que puede pasar en España, si Vox es capaz de bloquear a un Gobierno mayoritario y sin alternativa en Murcia votando con la izquierda puede hacerlo también en España", ha advertido por su parte el mayor damnificado por el bloqueo, Fernando López Miras.

El presidente en funciones de la Región de Murcia rechaza que Vox exija entrar en su Gobierno con un 30 % del poder y que proponga un acuerdo programático "inasumible" porque incluye derogar la protección del Mar Menor.

Tras acudir a Murcia, Feijóo hace su segunda parada este miércoles en Alicante, donde comparte mitin con Carlos Mazón, que mañana será investido presidente e la Generalitat valenciana al frente de un Gobierno de coalición entre PP y Vox.