Jorge Dioni López: "Da igual el problema, en España la solución es siempre más turismo"

Es un goteo constante: una tienda de toda la vida cierra y se convierte en el establecimiento de una franquicia; el hogar del que se marcha una pareja de jóvenes precarios se transforma en un piso turístico. Después del éxito de 'La España de las piscinas', donde analizaba las consecuencias sociales del boom inmobiliario de principios de siglo XXI, el periodista y escritor (Benavente, Zamora, 1974) publica 'El malestar de las ciudades' (Arpa), en el que profundiza sobre las nuevas urbes, cada vez más enfocadas a la rentabilidad y menos a sus habitantes.

¿Cómo es la ciudad neoliberal?Su característica principal es que mira hacia fuera, es un producto que se tiene que rentabilizar atrayendo inversión financiera, inmobiliaria, turistas o nómadas digitales. Para ella, lo interesante no son los residentes, sino los visitantes, los que están de paso, porque son quienes se dejan el dinero. Y eso lo cambia todo, principalmente, los servicios que se dan. Desaparecen comercios fundamentales y aumentan las pizzerías y las pastelerías. En Burgos me dijeron que en el centro de la ciudad es más fácil comprar una espada que un kilo de carne.

¿Es Madrid la ciudad más neoliberal?Madrid es la ciudad en la que sus dirigentes (y los ciudadanos que votamos a esos dirigentes) más han apostado por ese modelo de privatización de servicios, de espacios y de atracción de personas. Y en realidad funciona y ofrece sensación de prosperidad. En la pandemia se vio en el abismo porque todo estaba parado y necesitaba recuperarse, y Madrid formuló de manera muy inteligente ese mensaje de apertura vinculándolo al ocio, a estar en la calle. Si una ciudad de servicios está parada, sufre muchísimo.

Comprar un piso en el centro de una gran ciudad es casi imposible para un residente medio.La inversión inmobiliaria ya no es una gran fiesta popular, como hace 25 años, sino una fiesta VIP en la que tiene entrada muy poca gente. Comprar un piso en el centro de Nueva York o de una gran ciudad europea es una inversión muy segura para una gran parte de los millonarios del mundo. Una fortuna latinoamericana, árabe, asiática o rusa piensa: compro un piso en Europa, mi dinero está aquí seguro, no me secuestran y no va a haber un golpe de Estado. Eso nos está convirtiendo en el PAU del mundo.

Estos son los problemas de las grandes ciudades, pero las pequeñas y las medianas casi lo están pasando peor, perdiendo población y servicios.Esas capitales de provincia han apostado casi exclusivamente por el turismo, que es una industria de fin de semana muy voluble que no te va a arreglar los problemas. Pero sobre todo, esas ciudades tenían antes unas cajas locales que eran centros de dimensión financiera y eso ahora ya no existen, lo que arrastra a todo lo demás. Pensemos también en los centros comerciales: si abre uno en Valladolid, afecta al pequeño comercio no solo de Valladolid, sino también de Zamora o Palencia.

Sin embargo, usted valora los centros comerciales.Me molestan los discursos elitistas contra el ocio popular. Se desprecia lo que hace todo el mundo, comprar, ir de vacaciones o votar, y eso es peligroso, porque va contra la idea de las leyes, que todos somos iguales. Yo reivindico la playa, la paella y el paseo marítimo.