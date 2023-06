María Guardiola: "No hay 17 criterios, el del PP es el mismo: dejar libertad a los territorios para pactar"

La política del momento por su plante ante Vox se brega en esta entrevista para justificar que la derecha radical, con sus cinco escaños frente a los 28 del PP, no pueda ni deba exigir entrar en el Gobierno extremeño. Se trata, sostiene María Guardiola, de una cuestión de peso pero también de valores.

¿Sigue abierta la posibilidad de un acuerdo final con Vox?El acuerdo por nuestra parte siempre ha estado disponible. Hemos ofrecido un pacto programático, la Presidencia de la Asamblea, la secretaría de la Mesa, que ya no están disponibles...

Sí, pero si con eso no ha habido pacto, ¿por qué ahora lo puede haber?Ellos han pensado que yo quería ser presidenta a cualquier precio, que iba a tragar con todo, y han visto que no es así. Ha sido una imposición de Madrid y los extremeños pagamos el pato para que ellos pueden mostrar músculo en el resto de regiones.

Si ya no tienen el margen de la Asamblea, ¿qué van a ofrecer?Un acuerdo programático. Estoy dispuesta a ampliarlo.

¿Después del 23-J cambiará de criterio con Vox?Desde luego que no. No juego a engañar a nadie.

Feijóo ha dicho que es lógico que Vox entre en el Gobierno valenciano porque tiene un 12% de votos. ¿Qué porcentaje debe lograr Vox para hacerlo en Extremadura?No sé cuál tiene que haber aquí, el que tienen es un 8% frente a un 39% nuestro; el acuerdo que ellos planteaban está fuera de toda proporcionalidad. No se puede pretender controlar el Legislativo y además estar en el Ejecutivo cuando se tienen cinco diputados frente a 28.Siempre he dicho que quiero un Gobierno en solitario.

Pero su partido ha fijado un criterio en torno al porcentaje.No, el criterio que ha establecido Feijóo es el de libertad absoluta y manos libres para que cada barón en su territorio decida lo mejor para sus vecinos.

También ha defendido el criterio de que gobierne la lista más votada. ¿No lo considera correcto?Ahora mismo, tal y como están las reglas del juego, no es posible. No entro a valorar si es correcto o no. A mí me parece razonable lo que él defiende, pero no creo que sea oportuno en Extremadura porque somos la región que lidera el paro, tenemos el índice de pobreza más alto de España, tenemos abandonados a nuestros ganaderos y agricultores, la sanidad se cae a cachos... No voy a permitir que quien ha llevado a esta tierra a la peor de las situaciones se mantenga en el Gobierno.

El PSOE también dice que Extremadura está siendo un laboratorio de la política nacional, pero les acusa a ustedes y a Vox.Eso es lo que hubiera hecho el señor Fernández Vara, someterse a la obediencia absoluta de su jefe, que es a lo que nos tiene acostumbrado. Jamás voy a utilizar Extremadura como moneda de cambio de nada, el laboratorio ha sido esta tierra con su Gobierno. Afortunadamente, las urnas han pedido cambio y ahora nos toca dar respuesta.

¿Tanta diferencia hay entre pactar un acuerdo programático y asumir un consejero?Sí, hay mucha diferencia. Para mí, sí. Ellos no tienen políticas pegadas a la tierra, lo que quieren es vender una ideología. Y para eso no están los gobiernos, que lo tienen que hacer es resolver el día a día de los ciudadanos. No quiero tener en el Consejo de Gobierno a personas hablando de debates culturales que están superados.

Entonces, ¿no incluye a Vox por una cuestión de valores o por un criterio numérico?Por ambas cosas. A mí la gente podría haberme exigido otra cosa, o a lo mejor yo no tendría que estar al frente de nada si fuera una cuestión personal. Pero es que no estamos en ese escenario. Estamos en el escenario de 28 por cinco diputados y la ideología no se hace dentro del Gobierno. Ese es mi criterio.



Usted rechaza gobernar junto a quien niega la violencia machista. ¿Y por qué en Malpartida de Cáceres, donde gobierna un exalcalde del PP condenado por maltrato, no han presentado candidato alternativo?Porque no había candidato que quisiera presentarse para perder unas elecciones frente a Alfredo Aguilera. Le respalda su pueblo y no pertenece al PP.

¿Cree que Feijóo debería establecer el mismo cordón sanitario que usted y decir ante el 23-J que no incluirá al partido de Abascal en su Gobierno?El que debería establecer un cordón sanitario a Vox es el PSOE, y tiene la oportunidad de hacerlo en Extremadura apoyando mi investidura en lugar de hacer el teatro de presentarse para perderla. Lo que me gustaría es que Vara piense por una vez en su tierra y me preste cinco votos para hacer el cambio que han votado los extremeños.