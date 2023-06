Trias asegura que Collboni le propuso repartirse la Alcaldía de Barcelona

El líder de Trias per Barcelona en el Ayuntamiento de la capital catalana, Xavier Trias, ha asegurado que el nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, le propuso repartirse la alcaldía dos años cada uno, y que él lo rechazó: "Y le dije que de ninguna manera".

Lo ha anunciado este domingo en el Consell Nacional que celebra Junts en el Auditori Axa de Barcelona, el día después de la investidura del candidato del PSC, Jaume Collboni, como alcalde de Barcelona. Los votos de los comuns y del PP hicieron que Collboni arrebatara el liderazgo del Ayuntamiento a Trias, que fue el ganador de la elecciones municipales del 28-M con 12 concejales.

Por su parte, el líder del grupo municipal de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, ha criticado la investidura del nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y ha considerado que "ayer el Estado decidió intervenir en Barcelona, aplicó un 155 de facto". En una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press, ha asegurado que el apoyo del Partido Popular a la candidatura socialista se debe a una decisión que "la habían tomado los representantes del PP, desde Madrid". "Porque las decisiones se toman en Madrid", ha lamentado.

Asimismo, ha explicado que su intención es continuar en el Ayuntamiento durante la próxima legislatura: "No creo que me apetezca darles el gusto de desaparecer a estos señores que han clavado las garras a nuestra ciudad", ha afirmado. Para él, la novedad de la jornada de investidura este sábado fue, textualmente, el comportamiento de los comuns, y ha añadido que "la credibilidad de la señora Colau está reducida, no a cero, a bajo cero" a raíz de su apoyo a Collboni.

Mientras, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha negado este domingo que hubiese un pacto con el PP para elegir al socialista Jaume Collboni como alcalde de Barcelona y ha hecho un llamamiento a "mirar hacia adelante". "Hará un buen trabajo, es una persona que conoce bien la ciudad, tiene en la cabeza hacia dónde quiere conducir la ciudad", ha destacado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Ante las críticas de las fuerzas independentistas por la votación in extremis que impidió a Trias ser elegido alcalde, el exministro ha expresado su "respeto" hacia el alcaldable de Junts y ha asegurado que "no hubo ningún acuerdo" entre socialistas y populares. "El Partido Popular decidió, explicó los motivos de su decisión", ha remarcado.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha negado que su apoyo a la elección de Collboni como alcalde de la ciudad se gestara en Madrid y ha asegurado que fueron él y los otros tres ediles de su partido quienes lo decidieron "dos minutos antes" del pleno. En declaraciones a RAC1, Sirera ha explicado que la decisión de apoyar al candidato socialista se tomó tan a última hora -después del anuncio de los comunes de que le darían apoyo y pasarían a la oposición- que no le dio tiempo a comunicarlo a ningún otro grupo: "Collboni y Trias entraron en el plenario sin saber cuál de los dos sería alcalde".

Y el número dos de la candidatura de BComú al Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha asegurado que ningún "pacto de Estado ha limitado la autonomía de los comunes" para apartar al posconvergente Xavier Trias de la alcaldía: "¡Parece que no nos conozcan!".

En un hilo de mensajes publicado en su cuenta de Twitter, Martí ha reaccionado así a las críticas de Junts y ERC, que creen que la investidura del socialista Jaume Collboni fue propiciada por una "operación de Estado" dirigida desde Madrid. Martí ha reiterado que su formación decidió apoyar a Collboni como "mal menor" después de que la "soberbia" del candidato socialista hiciera imposible pactar un gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento de Barcelona.