Bendodo llama al CIS "Centro de Inventos del Sanchismo" para "subirle la moral" a PSOE

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es el "Centro de Invenciones del Sanchismo" y ha considerado que hace encuestas "para subirle la moral" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el último sondeo publicado este viernes que mantiene al PSOE en cabeza con medio punto de ventaja sobre los 'populares'.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, provincia por la que encabeza la lista del PP al Congreso, Bendodo ha asegurado que hace menos de un mes "el Centro de Inventos del Sanchismo, el CIS, dijo que el PSOE iba a ganar las elecciones municipales por tres puntos y pico y al final las ganó el PP por cuatro puntos y pico".

También ha considerado una "vergüenza" que se denuncie a empresas porque los socialistas digan "como a mí no me gustan las encuestas, denuncio a las empresas que hacen las encuestas", indicando que la del CIS es la única encuesta "que dice que el PSOE va a ganar las elecciones, todas las demás, como no lo dicen, Sánchez las denuncia".

"Si hay que denunciar a las empresas serias que normalmente aciertan en las encuestas, porque no les gusta al PSOE y a Sánchez lo que dicen ¿Qué hacemos con Tezanos -responsable del CIS-? ¿Dónde lo mandamos? ¿A la luna?", ha ironizado Bendodo, quien ha reiterado que "es un disparate que con el dinero de todos los españoles haga encuestas, no a medida de Sánchez, sino para subirle la moral a Sánchez".

"Ayer el sanchismo, lo último que hizo es denunciar a empresas serias a las que les encargan sus trabajos los medios de comunicación de este país y que dicen todas que Sánchez va a perder las elecciones y como no les gusta eso, pues las denuncia", ha aseverado.

"La desesperación del mal perdedor"

Según el dirigente 'popular', "no tenemos constancia en la historia de nuestro país de que el partido en el gobierno se dedique a denunciar a los medios de comunicación y a empresas de sondeos", por lo que ha calificado de "inédito" lo que está ocurriendo.

Así, ha señalado que "lo que estamos viendo estos días evidentemente refleja la desesperación del mal perdedor". "Cuando uno recurre al insulto, cuando uno recurre a la desesperada ya, es que lo ha perdido todo", ha dicho.

"Sánchez ya ha perdido la calle, ha perdido la gestión y ha perdido la educación, porque nos ha insultado", ha asegurado Bendodo, quien ha dicho que "el insulto es el último recurso del mal perdedor y eso es la antesala del fin de ciclo". Ha recordado que llamó "tramposo" a Sánchez "y me pusieron de vuelta y media" y esta vez ha aseverado que es "más tramposo todavía".

Se ha preguntado "cuál será el próximo disparate". "Lo siguiente será denunciar a los ciudadanos que no vayan a los mítines del PSOE", ha dicho en referencia a que mientras que era "un partido fuerte, hegemónico, capaz de llenar velódromos de 25.000 personas en Dos Hermanas (Sevilla)", ahora vuelve a esa localidad pero "han cambiado de sitio del acto porque no van a llenar ni de coña lo que tenían previsto".

Según ha asegurado, "estamos viendo que están pidiendo que vaya gente al acto hasta desde Portugal, han puesto carteles invitando al acto en Portugal, porque con los andaluces que van a apoyar no llegan y menos en la provincia de Sevilla", apuntando que "hemos conocido que la frontera con Portugal están ofreciendo excursiones gratis a Sevilla para ir al mitin del PSOE el próximo domingo".

"Tienen que recurrir a Portugal para intentar llenar el acto del domingo, salvo que empiecen a contratar figurantes, que ni por esas ni pagando evidentemente va a ir la gente", ha ironizado, señalando que "el único recurso que le queda a Sánchez es que la gente no vaya a votar" pero con el adelanto "ha conseguido lo contrario, cabrear a la gente y ahora es cuando la gente va a ir de forma masiva a votar el próximo 23 de julio para pasar página de esta pesadilla".

Una persona, un cargo y la lista más votada

Por otro lado, el coordinador general del PP ha considerado que debe primar la idea de "una persona, un cargo" y también el que gobierne la lista más votada; dos cuestiones "con las que hay que trabajar en el futuro", ha apuntado.

Al respecto, Bendodo ha dicho que "el que los que estemos en responsabilidades públicas tengamos un cargo debe ser la norma común, no la excepción".

Ha señalado que este criterio planteado por el partido en Málaga "cuenta con todo mi respaldo y estoy convencido de que en el futuro deberá extenderse a más territorios". "'Una persona, un cargo' debe ser el principio que debe primar, en este caso, en nuestro partido", ha incidido.

Asimismo, ha asegurado que "igual que eso debe imponerse en el futuro" otro aspecto como el que gobierne la lista más votada "debe ser el criterio que prime en el futuro", criticando que "ahora no prima porque el PSOE no ha aceptado la propuesta del PP que gobierne la lista más votada, ni en las comunidades autónomas ni en los ayuntamientos".

"Hubiéramos cedido gobiernos que vamos a tener mañana por los acuerdos que vamos a llegar", ha aseverado Bendodo, quien ha reiterado que "si el PSOE hubiera aceptado la propuesta de que gobierne la lista más votada, evidentemente seguiríamos dando pasos" al respecto.

"Estas dos cuestiones, que una persona o un cargo y que gobierne la lista más votada, deben ser principios con los que hay que trabajar en el futuro y Málaga ya es avanzadilla en ese sentido", ha manifestado el dirigente 'popular'.

Andalucía y Málaga

Bendodo ha asegurado que igual que "desde Málaga se lideró para que se produjera el cambio en Andalucía, el objetivo también es ahora desde Málaga liderar el cambio para que llegue a España". "Vamos a dar lo mejor de nosotros para que las fuerzas de cambio andaluzas y malagueñas lleguen al conjunto del país", ha dicho.

Cuestionado por que el PP vaya a gobernar desde este sábado en las capitales de las ocho provincias andaluzas, ha señalado que eso significa que "el cambio que empezó el 2 de diciembre de 2018, continúa". "El socialismo estaba tan arraigado como un régimen en Andalucía que aún hay mucho margen de cambio", ha aseverado.

Así, ha incidido en que "nunca el PP había conseguido llegar tan lejos" con las ocho capitales de provincia y cinco diputaciones en Andalucía, por lo que ha felicitado el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "por ese éxito y por seguir extendiendo el cambio a todos los rincones a través de los ayuntamientos y también nos va a ayudar a que llegue al conjunto de los españoles".