Un atraco surrealista: "Me voy porque me está entrando un ataque de ansiedad"

Para todo hace falta pericia. Hasta para ser un delincuente. Sino que se lo digan al empleado de un supermercado de Badalona que sufrió hace unos días un sorprendente atraco frustrado que grabaron las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se puede ver cómo una mujer vestida de negro y con el rostro cubierto amenaza al dependiente, que se encuentra tras el mostrador, con un cuchillo de grandes dimensiones.

El surrealista atraco vivido en Barcelona con cuchillo en mano: “Me voy porque me está entrando un ataque de ansiedad” pic.twitter.com/FSyb2KEi68 — Seguridad Y Empleo 📢 (@SeguridadEmpleo) June 9, 2023

La aspirante a atracadora, con signos de nerviosismo, ordena al hombre que baje la persiana del local- "¡Cierra la persiana o sino, hoy estás muerto!", le grita. Sin embargo, el trabajador, que mantiene la calma en todo momento, le pregunta que qué quiere y le ofrece cerveza, a lo que la mujer le insiste, gritando, en que cierre la persiana.

Lejos de obedecer, el trabajador se aleja para volver con un taburete con la que hace frente a la atracadora que no para de amenazarle con clavarle el cuchillo y matarle sino cesa en su actitud. "¡Ese cuchillo abajo!", se le escucha decir al hombre. A lo que la atracadora le contesta: "¡Tú me das un golpe, pero yo te mato!" y reclama al trabajador que le de lo que tiene en la caja registradora: "¡Dame lo que tienes en la caja y me largo!", le espeta.

Tras unos momentos de tensión y forcejeo entre ambos, la mujer desiste y se le escucha decir: "Mira, me voy porque me voy. Me voy porque... Me voy porque me está dando un ataque de ansiedad", y acto seguido abandona la tienda tras un intento de atraco surrealista.