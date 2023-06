Participa: ¿qué opinas de los debates electorales?

El adelanto anunciado por Pedro Sánchez de las elecciones generales al 23 de julio, previstas en un principio para final de año, ha provocado que las formaciones políticas tengan que preparar sus estrategias en poco tiempo.

Los primeros grupos de comunicación en ofrecerse a ser anfitriones de los debates fueron Atresmedia y RTVE. El primero propuso un cara a cara entre Sánchez y Feijóo el 19 de julio y un debate con el resto de candidatos el 12. La televisión pública, por su parte, ofreció el mismo cara a cara para el 10 de julio, un debate con los cuatro candidatos y un tercer encuentro con los portavoces de siete grupos parlamentarios: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu.

Sin embargo, Sánchez fue un paso más allá y propuso el pasado lunes hacer un cara a cara con Feijóo cada lunes hasta el 23 de julio, empezando por el próximo lunes 12 de junio. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no tiene "ningún problema" en debatir con el presidente del Gobierno, pero que los debates "se negocian, no se obligan". Ha argumentado que estos encuentros "no se obligan ni se establecen por una parte interesada". "Comprendo la estrategia del señor Sánchez, no puede salir a la calle pero eso no es un problema mío y no puede hacer muchos mítines porque no es capaz de movilizar a su partido, pero eso tampoco es un problema mío", ha enfatizado.

Desde HERALDO hemos propuesto una encuesta para conocer la opinión de nuestros lectores acerca de los debates electorales. ¿Crees que son necesarios? ¿Deberían participar todos los partidos con representación? ¿O solo los principales?

Pedro Sánchez ha asegurado que quiere que sean las elecciones de los debates democráticos y ha señalado que quedan 7 semanas hasta las elecciones generales. "Hay tiempo de sobra para que los ciudadanos se formen opinión de lo que cada uno propone", dijo.