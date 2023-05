Otegi: "No le puedes decir a la gente que llevas 4 años haciendo las cosas con Bildu y ahora no te gusta Bildu. No es creíble"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree "escandaloso" que el PNV y el PSE-EE "traben una santa alianza contra EH Bildu" con "el PP de Ayuso" para arrebatarles la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Alcaldía de Vitoria.

Además, ha asegurado que no renunciarán a que Joseba Asirón sea alcalde de Pamplona, y ha dicho que habrá que ver "qué pasa" con Chivite en el Parlamento navarro, si siguen "flagelando" en público a EH Bildu tras acordar con ellos durante cuatro años, aunque su pretensión, en principio, es impedir que gobierne la derecha.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otegi ha insistido en que EH Bildu "es la primera fuerza política del Sur de Euskal Herria", en referencia a la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra y las elecciones del 28M.

El líder de la formación soberanista ha señalado que "la magia" de la noche del pasado domingo no se rompe con los pactos municipales. "Estamos muy tranquilos", ha asegurado.

Su objetivo, según ha dicho, es "cerrar la puerta a la derecha", y el PP "va a hacer lo mismo en sentido contrario", contra EH Bildu. Tras asegurar que "hay que poner los intereses por encima de la gente", ha reiterado que "esto no va de siglas ni competición entre partidos, sino de proyectos".

En este sentido, ha señalado que no ha intercambiado mensajes con el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, porque "parece ser que su opción es establecer, otra vez, pactos en cascada" con PNV. A su juicio, si este es "un país plural", los acuerdos no deben ser cerrados. Además, ha destacado que ellos están a favor de pactos "lo más amplios posibles", excluyendo a la "derecha española".

Arnaldo Otegi ha recordado que la candidata a diputada general de Guipúzcoa, Maddalen Iriarte, planteó "un acuerdo en abierto con todo el mundo", con PNV, PSE-EE y con Podemos, sobre un programa de mínimos.

En esta línea, ha preguntado: "¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba?". "Ahora no. Pero si llevamos cuatro años en el Ayuntamiento de Iruña (con PSN) haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, ¿por qué hacemos estas cosas?. Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote", ha remarcado.

Otegi ha manifestado que "la gente ha decidido que en el Ayuntamiento de Iruña el liderazgo del bloque progresista lo tenga EH Bildu, y que el liderazgo del bloque progresista en el Parlamento de Navarra lo tenga el Partido Socialista. Y ya está. La gente ha decidido en Gipuzkoa que el liderazgo de la Diputación lo tenga Maddalen Iriarte y que en Vitoria sea Rocío Vitero (ambas de EH Bildu)", ha subrayado.

Por ello, ha reclamado que "se respete eso". "A nosotros nos está pareciendo ciertamente un poco escandaloso que ahora, que además han convocado elecciones generales, alguien esté tratando de trabar una alianza claramente contra EH Bildu en el que se incorpora el Partido Popular. ¿El PSE, con el PNV, va a ser capaz de trabar una alianza en la Diputación de Guipúzcoa o en Vitoria para quitar a EH Bildu, que es la primera fuerza política, y dentro de 15 días se hace una campaña electoral para decir que el PP es muy malo y que no hay que votarle?".

El coordinador general de EH Bildu ha dicho que ellos tendrían capacidad para habilitar acuerdos con el PNV "en todos los sitios", pero también con el Partido Socialista y con Podemos. "En función de la geometría que existe y de la sociología en cada sitio, podría ser con unos u otros, o podrían ser todos juntos. Por ejemplo, ¿por qué en determinados ayuntamientos no puede haber pactos a la izquierda del PNV?, ¿y por qué en otros no puede haber pactos con el PNV?", ha preguntado.

En esta línea, ha reiterado que, tal como hizo tras las pasadas elecciones municipales, "independientemente de lo que haga el PNV", van a votar contra el PP en La rioja Alavesa si los jeltzales plantean su candidatura en Labastida y Laguadia, donde han ganado los populares.

Arnaldo Otegi ha puesto sobre la mesa la cuestión de si "¿va a haber una santa alianza contra EH Bildu o se va a ser lo suficientemente sensato como para entender que el país tiene problemas suficientemente graves como para habilitar grandes acuerdos con todo el mundo" y pactar los desacuerdos.

"Yo no le puedo pedir al PSOE un acuerdo que defienda el derecho de autodeterminación; al PNV sí y a Podemos también. Pero a mí el PNV no me puede plantear un acuerdo en el que yo limite mi ambición en políticas fiscales, en políticas de defensa de la naturaleza, en políticas energéticas, etc. Entonces, vamos a habilitar un juego democrático que, desde mi punto de vista, nos enriquece como país. Esto es la propuesta que hacemos", ha subrayado.

A su entender, estas pasadas elecciones han supuesto "un punto de inflexión y alguien se va a equivocar si hace lecturas equivocadas de echar la culpa a todo el mundo, menos a determinados partidos". "¿Ustedes van a ser capaces de quitarnos la Diputación de Gipuzkoa con el PP de Ayuso, de quitarnos Durango, a la que vino ni más ni menos que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Bildu, a decir 'hay que impedir que en Durango gobierno EH Bildu', y en la que Vox se ha retirado de la contienda electoral para favorecer al PP?", ha preguntado. PSN

En cuanto al PSN y su intención de presentar su candidatura en Pamplona y no apoyar a Joseba Asiron (EH Bildu), ha asegurado que ellos no renunciarán a que este sea alcalde en la capital navarra. "Absolutamente seguro que va a presentar candidatura", ha aseverado.

Preguntado por si se plantea su abstención para que la socialista María Chivite sea presidenta de Navarra, ha dicho que ya se verá qué pasa en el Parlamento navarro. "Tú no le puedes decir a la gente 'yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con EH Bildu, llevo haciendo acuerdos con EH Bildu, pero ahora no me gusta nada EH Bildu', porque no es creíble", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha reiterado que no van a dejar que la derecha "gobierne en ningún lado, pero, si produce un flagelo público" de las posiciones de EH Bildu permanentemente, "igual es lo que están buscando". "No sé qué tipo de estrategia tienen, pero nosotros allí donde podamos no vamos a dejar que gobierne la derecha. No vamos a cambiar ese principio", ha remarcado.

Tras asegurar que no quiere adelantar escenarios, ha explicado que "podría pasar" que, al final, no se abstengan en la votación a Chivite y salga UPN. "Podría pasar, pero no adelantaría escenarios", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha vuelto a repetir que ellos no "traicionan" su principios y van a impedir que gane la derecha, para puntualizar: "ahora, si alguien se empeña en ponérnoslo muy difícil, hablaremos, pero no vamos va cambiar ese principio".

Tampoco cree que el PNV haya hecho en la Comunidad Autónoma la campaña que ha realizado "y decirle ahora a muchos de sus votantes que son abertzales que van a quitar a EH Bildu la capital guipuzcoana con Miguel Ángel Rodríguez y con Ayuso, porque la gente no lo va a entender".

"Eso supone un descrédito absoluto de lo que es la política y eso lleva a tasas de abstención preocupantes. Lo que digo es que podemos hacer un esfuerzo todos y todas por darle a la política el nivel que necesita", ha manifestado.

Por último, ha cuestionado "si es bueno que entre dos familias abertzales en el país se esté en la suma cero o si es bueno que el Partido Socialista quite e EH Bildu la Diputación de Gipuzkoa, Durango y Gasteiz con el Partido Popular y después, a los 10 días, va a ir por los pueblos del país a decir lo malo que es el PP".