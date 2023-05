Extrapolaciones del 28-M al 23-J: el PP gana en todos los escenarios pero las horquillas son muy amplias

Ante todo es un ejercicio de política ficción. Extrapolar los resultados de unas elecciones municipales y/o autonómicas a unos comicios generales implica muchísimos riesgos. Son distintas las circunscripciones, hay muchos partidos locales que no se presentan al Congreso de los Diputados, las motivaciones de los electores son diferentes, las dinámicas de participación no coinciden. los politólogos y analistas demoscópicos siempre critican estas traslaciones, pero a la vez gustan de hacer estos cálculos.

Pues bien hechas todas estas salvedades, las diferentes simulaciones de traslación de los resultados de las elecciones del 28 de mayo a los comicios generales del próximo 23 de julio arrojan un único escenario: el PP sería siempre el ganador de la próxima cita veraniega con las urnas. Pero hasta ahí el único dato claro. Dependiendo del tipo de análisis que se haga (extrapolación desde municipales puras, mixtas municipales-autonómicas , izquierda desunida y un solo partido nacional a la izquierda del PSOE) el PP se movería en un amplísima horquilla que iría desde un suelo de los 138 diputados a un techo de los 154 escaños. Sea como fuere, en ningún caso esas extrapolaciones le darían una mayoría suficiente para gobernar tirando de los que deberían ser sus hipotéticos socios posibles.

El escenario más favorable de extrapolación para el PP calculado por este periódico, con ayuda de expertos politólogos y aplicando la Ley D'Hont en las 52 circunscripciones, sería trasponer directamente los datos de las municipales, obviando por completo los de las autonómicas celebradas en doce comunidades este domingo. Y además, en esta simulación el reguero de fuerzas de izquierda que han concurrido a estos comicios por separado seguirían participando desunidas, lo que obviamente les penalizaría muchísimo.

65 más que los actuales

En ese mundo, el PP obtendría 154 diputados, 65 más de los actuales. No obstante esa cifra récord la conseguiría no solo con todo el voto de Ciudadanos, sino con buena parte del voto de Vox, que pasaría de los 52 diputados actuales a solo 15. Se trata de una enorme bajada para el partido de Abascal que no respalda absolutamente ninguna encuesta, sobre todo con unos resultados al alza en estas municipales en comparación con las de 2019. Pero lo cierto es que, exclusivamente tomando datos de las municipales, Vox se haría con el 7% de los votos frente al 15% real que obtuvo en las generales de noviembre de 2019.

También son pocos creíbles los resultados que esta extrapolación de datos exclusivamente municipales daría al PSOE quien, en plena debacle este 28-M, pasaría sin embargo de sus 120 diputados actuales a 125.

Sea como fuere, este escenario es el que acerca más a la derecha a una posible mayoría absoluta: PP 154; Vox 15, UPN 2 y Coalición Canaria 3. O sea, 174 diputados, a dos de los 176 que marcan esa ansiada línea roja, que el PP solo podría traspasar con el apoyo del PNV, algo, a priori, impensable en una maniobra en la que entrara el partido de Abascal.

Otro extremo

En el otro extremo, está la simulación menos favorable para el PP y en la que Pedro Sánchez podría volver a gobernar con bastante facilidad con la ayuda de sus habituales aliados. Esta pasa igualmente por la extrapolación de las municipales puras, dejando de lado los datos de las doce comunidades en las que se ha celebrado autonómicas, a pesar de este tipo de elecciones regionales se suelen acercar más a los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados. Este escenario más favorable para el PSOE, además, pasa por el hecho de que todas las formaciones a la izquierda del Partido Socialista que han concurrido a las elecciones del pasado domingo fuesen en una sola candidatura en julio. Esto es, una coalición de Podemos, IU, Sumar, En Comú Podem, Compromís, Més, Más Madrid, listas de Más País y cercanas, Marea Atlántica, entre otras muchas.

Pues bien en esa realidad, igualmente el PP ganaría, pero se quedaría con 138 diputados. Y el PSOE, a pesar de su mal resultado en estos comicios del 28-M, pasaría de 120 a 121 diputados. Vox se quedaría en 14 diputados (unas perspectivas igualmente irreales a la vista de las encuestas) mientras que la gran coalición de izquierdas llegaría hasta los 24 diputados. En esta simulación Pedro Sánchez, con la ayuda de los partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas sí que volvería a la Moncloa este verano sin demasiados problemas.