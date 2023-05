Unidas Podemos mete a las ministras Belarra y Montero en la Diputación Permanente del Congreso, pero no a Díaz ni Garzón

Unidas Podemos ha actualizado el listado de miembros del grupo parlamentario que forman parte de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que permanece activo desde este martes, tras la disolución de la Cámara. El grupo confederal ha incluido a las ministras, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y a la también dirigente morada Irene Montero, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, han dejado de ser diputados al no estar adscritos.

Con la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto de convocatoria de las elecciones, la Cámara Baja ha quedado disuelta y han perdido sus actas los 212 diputados que no forman de la Diputación Permanente. Con ello dejan de ser aforados y ya no perciben sueldo ni dietas, aunque podrán solicitar un finiquito siempre que no tengan otros ingresos.

Algunos grupos parlamentarios aprovecharon el lunes, tras conocer la decisión de Sánchez, para hacer cambios de última hora en sus alineaciones de la Diputación Permanente. En el caso de Unidas Podemos, fueron dadas de baja las diputadas de Podemos Sofía Fernández Castañón y Marisa Saavedra, para inscribir en su lugar a Belarra y Montero.

Sin embargo, no han sido inscritos ni Díaz ni Garzón, que por tanto este martes han cesado como parlamentarios. En cualquier caso, ambos continúan siendo aforados y percibiendo su sueldo como miembros del Consejo de Ministros.

Vicepresidenta del Congreso sin escaño

También ha cesado este martes como diputada de Podemos la vicepresidenta tercera de la Cámara, Gloria Elizo, que ha mantenido posiciones críticas con la dirección del partido y es más próxima a Yolanda Díaz. Al inicio de la legislatura, Podemos prefirió que su representante en la Mesa de la Diputación Permanente fuera el diputado por Murcia Javier Sánchez Serna, uno de los coportavoces del partido morado.

También seguirá en la Diputación, aunque fuera de la Mesa, el diputado de En Comú Gerardo Pisarello, quien hasta este lunes era secretario primero del Congreso. Es decir, de los tres miembros que Unidas Podemos tenía en la Mesa de la Cámara -que formalmente ha quedado disuelta este martes- la única que ha quedado fuera es Gloria Elizo.

En total, el grupo de Unidas Podemos cuenta con 14 miembros en la Diputación Permanente entre titulares y suplentes -tanto Montero como Belarra se han apuntado como sustitutas- y también están inscritos y, por tanto conservarán su acta hasta las elecciones del 23 de julio, entre otros, el portavoz parlamentario Pablo Echenique; el presidente y diputado de En Comú, Jaume Asens; Anton Gómez Reino, de la confluencia gallega; Juantxo López de Uralde, de Alianza Verde, y el dirigente de IU Enrique Santiago.

También Héctor Gómez mantiene su acta

Tras conocer la decisión del presidente Pedro Sánchez de disolver el Congreso este martes, también el Grupo Socialista hizo cambios en sus representantes en la Diputación Permanente. En su caso, ha inscrito a la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero.

De los miembros del Gobierno también forman parte de este órgano el titular de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, que lo es desde la constitución de la Diputación Permanente al inicio de la legislatura y que no dejó su escaño al entrar en el Gobierno con la última remodelación, así como el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

El presidente Pedro Sánchez es otro de los diputados que ha perdido el escaño con la disolución de las Cortes, aunque en su caso y dada su condición del jefe del Gobierno nunca ha formado parte de la Diputación Permanente ni ha estado adscrito a ninguna comisión.

En la Diputación Permanente y por tanto conservando sus escaños hay un total de 47 socialistas como la hasta ahora portavoz de Defensa, Zaida Cantera, y el portavoz en la Comisión Mixta para la Unión Europea, Pere Joan Pons, ambos inscritos este lunes cubriendo vacantes pendientes, así como la dirección del grupo parlamentario y varios miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del partido.

También figura como miembro la exvicesecretaria general y exportavoz Adriana Lastra, quien, tras varios meses de baja por un embarazo de riesgo primero y por permiso de maternidad después, ha anunciado su vuelta a la primera línea como cabeza de lista por Asturias el 23J, así como la exvicpresidenta Carmen Calvo y el exministro José Luis Ábalos, entre otros.