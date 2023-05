Almeida retiene la alcaldía de Madrid con mayoría absoluta

José Luis Martínez Almeida ha retenido este domingo la alcaldía de Madrid al conseguir la mayoría absoluta gracias a la laminación de Ciudadanos, que pierde los once concejales logrados en las municipales de 2019 y queda fuera del mapa político municipal. El candidato del PP a la reelección logra una holgada representación con 29 ediles (la mayoría absoluta está en esta cifra), catorce más de los quince obtenidos hace cuatro años. Más Madrid, que ganó las elecciones de 2019 con 19 ediles, se desploma, aunque se queda como segunda fuerza política al obtener 12 asientos en el Ayuntamiento, mientras que el PSOE, liderado por la exministra Reyes Maroto, gana tres asientos y pasa de 8 a 11. Vox sube un edil (de 4 a 5 concejales) y Unidas Podemos, que se estrenaba con esta marca en el Ayuntamiento madrileño, no alcanza el 5% de votos necesarios (se queda en el 4,9%) y no entra en Cibeles, sede del consistorio.

Almeida ha conseguido 290.000 papeletas más que las logradas hace cuatro años, y se lleva el 44% de todos los sufragios, un éxito incontestable, pese a que había dudas de que pudiera emular la mayoría absoluta que las encuestas vaticinaban para Isabel Díaz Ayuso, pero no con la misma rotundidad para él. El PP debe buena parte de esas papeletas a la caída en picado de Ciudadanos, liderado por la vicealcaldesa Begoña Villacís, que apenas ha llegado al 2,9% de los votos. La formación de izquierda Más Madrid queda relegada a segunda fuerza política tras el batacazo sufrido por la candidatura liderada por Rita Maestre. De los 19 concejales que obtuvieron hace cuatro años con Manuela Carmena a la cabeza, han pasado a doce, dejándose siete por el camino.

Almeida, abogado del Estado de 48 años y colchonero confeso, podrá emular a Ayuso y gobernar en solitario sin tener que depender de Vox y de su incómodo líder en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith. El regidor madrileño, un político con fama de buen orador y de dialogante, ha mantenido con el portavoz municipal de la extrema derecha encendidas polémicas sobre todo en materias como el urbanismo, la movilidad sostenible y la violencia machista.