Ayuso insiste en ilegalizar a Bildu: "No se puede banalizar el mal por cobardía"

La presidenta madrileña y candidata del PP a revalidar el cargo, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este lunes nuevamente discrepancias con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la ilegalización de Bildu, pero ha apuntado que "no se puede banalizar el mal por desconocimiento, por comodidad o por cobardía".

En un foro organizado por el diario ABC, Ayuso ha defendido su postura sobre Bildu tras la inclusión de condenados por terrorismo en sus listas, y ha advertido de que en el futuro "nos podremos arrepentir de no buscar vías legales para evitar lo que nos están fabricando en España".

Pese a que desde Génova han insistido en que no es posible, Ayuso ha asegurado que ella y Feijóo piensan "lo mismo", solo se pregunta "si estamos estudiando todas las vías y estamos seguros de que este proyecto es legal, si hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para evitar que esto vaya a mayores".

"Pienso que no se puede banalizar el mal, no se puede hacer por desconocimiento, por comodidad, no sé si por cobardía, pero hay que tener en cuenta que el mal no deja de trabajar cada día", ha indicado.

Ayuso ha remarcado que no va a "consentir" que se diga que hay "un enfrentamiento entre ella y su presidente, si bien ha considerado que hay que buscar "las vías legales" para solucionar un problema que vemos "de la misma manera".

"Y se ha reafirmado en sus palabras de que Bildu "no es pasado, lo que están haciendo es futuro": "Están construyendo una supuesta nueva nación", ha avisado Ayuso, que ha alertado que "nunca va a parar, nunca se van a contentar".