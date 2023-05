Suspenden debate electoral en Murcia por negarse Podemos a compartir tiempo con Más Región

El debate electoral que tenía lugar en la noche de este viernes entre los candidatos el 28 de mayo a la Asamblea Regional de Murcia ha sido suspendido a mitad de emisión al negarse la cabeza de lista de Podemos, María Marín, a abandonar el plató para compartir tiempo televisivo, como había establecido la Junta Electoral, con su homóloga de Más Región-Equo, Helena Vidal.

En una resolución, que fue recurrida por el partido morado ante la Junta Electoral Central, y que aún no ha sido resuelta, se ordenaba que en la primera parte del debate compareciera un único representante de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, y en la segunda el de Más Región-Verdes-Equo, puesto que el hecho de que estuvieran ambos "supondría que la coalición menos votada en mayo de 2019 tendría a dos representantes", cuando el resto de partidos sólo uno.

La cancelación se ha producido a mitad del tercer bloque, relativo a política social, cuando la candidata de Podemos debía abandonar el plató para que ocupara su sitio la cabeza de lista de Más Región y se ha negado a hacerlo.

Tras afirmar ante las cámaras que no pensaba dejar el programa y que estaba "encantada de debatir con Helena Vidal", y requerida en varias ocasiones por los presentadores, el debate ha quedado interrumpido momentáneamente para tratar de que depusiera su actitud y, transcurrida media hora, se ha decidido su cancelación ante la obligación de cumplir lo dispuesto por la Junta Electoral Provincial.

A su salida del debate, organizado por el Colegio de Periodistas de Murcia y que se celebraba en las instalaciones de la televisión autonómica, el presidente regional y candidato a la reelección por el PP, Fernando López Miras, ha lamentado la estrategia de Podemos y ha subrayado que esta comunidad "necesita solvencia, seriedad y un buen gobierno, y no circos ni extremismos".

A la pregunta de si estaría dispuesto a retomar el debate en otro momento, López Miras ha subrayado su disposición a debatir, aunque ha reconocido la dificultad para cuadrar agendas de todos los candidatos a una semana escasa de la cita con las urnas.

El secretario general del PSOE murciano y cabeza de lista, José Vélez, ha afirmado: "soy muy claro, las normas hay que respetarlas", ha añadido que respeta la decisión de la Junta Electoral "pero no" la comparte, y ha emplazado a que se vuelva a celebrar antes del 28M.

Su homóloga de Ciudadanos, María José Ros, ha considerado "bochornoso" el "espectáculo" de María Marín y ha dicho que le "ha hecho un favor" a López Miras, "que no quería debatir", en tanto que el líder de Vox en la comunidad y candidato a presidente, José Ángel Antelo, ha opinado: "me parecen unos hechos gravísimos, que no respetan la democracia, no respetan la decisión de la Junta Electoral, y sirven para mandar un mensaje muy claro a la ciudadanía, y es que hay que echar a esta gente de todas las instituciones".

María Marín ha abandonado las instalaciones de la televisión pública autonómica sin hacer declaraciones a los periodistas que intervenían en el debate en representación de Murcia Plaza, diario La Opinión, Cadena SER, diario La Verdad de Murcia y Agencia EFE.